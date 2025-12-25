Экономический календарь
Индекс совпадающих индикаторов м/м (Japan Coincident Index m/m)
Индекс совпадающих индикаторов Японии (Japan's Coincident Index) оценивает текущую экономическую ситуацию по совпадению значений определенных индикаторов.
Индекс рассчитывается на основе 11 индикаторов, среди которых Индекс производства, Коэффициент занятости и другие. На основе совпадающих данных составных индикаторов и формируется Индекс совпадения. Индекс включает в себя компоненты, характеризующие все стадии производства, энергопотребление, оптовые и розничные продажи, операционную прибыль и показатели рынка труда.
В целом композитный индекс совпадений отражает текущие экономические условия в стране. Для измерения амплитуды колебаний экономической активности Индекс совпадений строится на основе агрегирования скорости изменения выбранных рядов данных других индикаторов. На сегодняшний день за базис принимается 1995 год, в котором значение индекса равняется 100.
Индекс совпадения — один из трех индексов в составе индекса экономических тенденций, объявляемый Кабинетом министров вместе с Ведущим композитным индексом и Запаздывающим композитным индексом. В отличие от них, данный индекс отражает именно текущее состояние экономики.
