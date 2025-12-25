КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс совпадающих индикаторов м/м (Japan Coincident Index m/m)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс совпадающих индикаторов Японии (Japan's Coincident Index) оценивает текущую экономическую ситуацию по совпадению значений определенных индикаторов.

Индекс рассчитывается на основе 11 индикаторов, среди которых Индекс производства, Коэффициент занятости и другие. На основе совпадающих данных составных индикаторов и формируется Индекс совпадения. Индекс включает в себя компоненты, характеризующие все стадии производства, энергопотребление, оптовые и розничные продажи, операционную прибыль и показатели рынка труда.

В целом композитный индекс совпадений отражает текущие экономические условия в стране. Для измерения амплитуды колебаний экономической активности Индекс совпадений строится на основе агрегирования скорости изменения выбранных рядов данных других индикаторов. На сегодняшний день за базис принимается 1995 год, в котором значение индекса равняется 100.

Индекс совпадения — один из трех индексов в составе индекса экономических тенденций, объявляемый Кабинетом министров вместе с Ведущим композитным индексом и Запаздывающим композитным индексом. В отличие от них, данный индекс отражает именно текущее состояние экономики.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс совпадающих индикаторов м/м (Japan Coincident Index m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
окт. 2025 предв.
N/D
сент. 2025
N/D
сент. 2025 предв.
N/D
-1.3%
авг. 2025
-1.3%
-0.7%
авг. 2025 предв.
-0.7%
-1.8%
июль 2025
-1.8%
-2.6%
июль 2025 предв.
-2.6%
0.3%
июнь 2025
0.7%
0.8%
июнь 2025 предв.
0.8%
0.0%
май 2025
0.0%
-0.1%
май 2025 предв.
-0.1%
0.2%
апр. 2025
0.2%
-0.3%
апр. 2025 предв.
-0.3%
-1.3%
март 2025
-1.4%
-1.3%
март 2025 предв.
-1.3%
0.9%
февр. 2025
0.9%
0.8%
февр. 2025 предв.
0.8%
0.1%
янв. 2025
0.1%
0.1%
янв. 2025 предв.
0.1%
1.0%
дек. 2024
1.0%
1.4%
дек. 2024 предв.
1.4%
-1.4%
нояб. 2024
-1.4%
-1.5%
нояб. 2024 предв.
-1.5%
2.8%
окт. 2024
2.8%
2.5%
окт. 2024 предв.
2.5%
0.7%
сент. 2024
1.3%
1.7%
сент. 2024 предв.
1.7%
-3.2%
авг. 2024
-3.2%
-3.7%
авг. 2024 предв.
-3.7%
3.1%
июль 2024
3.1%
3.0%
июль 2024 предв.
3.0%
-3.4%
июнь 2024
-3.9%
-3.4%
июнь 2024 предв.
-3.4%
1.9%
май 2024
1.9%
1.3%
май 2024 предв.
1.3%
1.0%
апр. 2024
1.0%
1.0%
апр. 2024 предв.
1.0%
1.9%
март 2024
2.1%
2.4%
март 2024 предв.
2.4%
-0.7%
февр. 2024
-0.7%
-1.2%
февр. 2024 предв.
-1.2%
-3.8%
янв. 2024
-3.8%
-5.8%
янв. 2024 предв.
-5.8%
1.3%
дек. 2023
1.3%
1.6%
дек. 2023 предв.
1.6%
-1.3%
нояб. 2023
-1.3%
-1.4%
нояб. 2023 предв.
-1.4%
0.2%
окт. 2023
0.2%
0.2%
окт. 2023 предв.
0.2%
0.3%
12345678
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания