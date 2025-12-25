Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии, г/г (RBA Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает средневзвешенное процентное изменение цен на товары и услуги в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Это один из альтернативных подходов к оценке базовой инфляции. Из расчета индекса исключаются 15% элементов потребительской корзины с наименьшими изменениями ценового ряда и 15% элементов — с наибольшими. Затем по оставшемуся набору оценивают потребительскую инфляцию.

Обоснованием такого «усечения» является то, что иногда цены на конкретные товары изменяются слишком сильно или же, наоборот, слишком слабо. Это оказывает значительное влияние на общее среднее значение инфляции. Такие изменения совершенно нерепрезентативны в общем масштабе и не влияют на цены на другие товары и услуги. Кроме того, статьи расходов с очень большими весами из корзины ИПЦ дают слишком сильную волатильность средних показателей. Исходя из всего этого, подобные «шумовые» примеры исключаются из расчетной выборки.

Эту модификацию для расчета ИПЦ предложил Резервный Банк Австралии. Управляющий совет регулятора нуждается в максимально объективной оценке потребительской инфляции. В свою очередь, именно потребительская инфляция считается одним из главных факторов изменения процентной ставки регулятора.

Рост среднего усеченного ИПЦ может оказать благоприятное влияние на котировки австралийского доллара.

График последних значений: