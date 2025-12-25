Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета (Michigan 5-Year Inflation Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают перспективы роста цен на товары и услуги в ближайшие 5 лет. Данные для расчета индекса собираются путем телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств. В опросник входят более 50 вопросов, посвященных трем широким областям потребительских настроений: личным финансам, условиям ведения бизнеса и покупательским способностям.

Инфляционные ожидания оцениваются по ответам респондентам о том, ожидают ли они роста или снижения цен в ближайшие 5 лет и если да, то на какой процент. Также потребители прогнозируют изменение своих реальных доходов (а значит, и расходов) на этот период.

Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, какой динамики цен ждут потребители, как они настроены тратить деньги. Обычно индекс хорошо коррелирует с последующими индексами, характеризующими инфляцию (ИПЦ и т.д.). Вопросы анкеты охватывают повседневную жизнь на всей территории страны, за исключением Аляски и Гавайев, и поэтому индекс считается репрезентативным опережающим показателем инфляции и потребительской активности.

Если индекс снижается, это говорит о том, что потребители не ждут повышения цен в ближайшем будущем. И напротив, рост индикатора позволяет предположить, что домохозяйства готовы к росту цен. В общем случае рост индекса инфляционных ожиданий положительно отражается на котировках американского доллара.

