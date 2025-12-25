КалендарьРазделы

Индекс инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Мичиганский университет (University of Michigan)
Сектор:
Цены
Средняя 3.2% 3.2%
3.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
3.0%
3.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета (Michigan 5-Year Inflation Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают перспективы роста цен на товары и услуги в ближайшие 5 лет. Данные для расчета индекса собираются путем телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств. В опросник входят более 50 вопросов, посвященных трем широким областям потребительских настроений: личным финансам, условиям ведения бизнеса и покупательским способностям.

Инфляционные ожидания оцениваются по ответам респондентам о том, ожидают ли они роста или снижения цен в ближайшие 5 лет и если да, то на какой процент. Также потребители прогнозируют изменение своих реальных доходов (а значит, и расходов) на этот период.

Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, какой динамики цен ждут потребители, как они настроены тратить деньги. Обычно индекс хорошо коррелирует с последующими индексами, характеризующими инфляцию (ИПЦ и т.д.). Вопросы анкеты охватывают повседневную жизнь на всей территории страны, за исключением Аляски и Гавайев, и поэтому индекс считается репрезентативным опережающим показателем инфляции и потребительской активности.

Если индекс снижается, это говорит о том, что потребители не ждут повышения цен в ближайшем будущем. И напротив, рост индикатора позволяет предположить, что домохозяйства готовы к росту цен. В общем случае рост индекса инфляционных ожиданий положительно отражается на котировках американского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
3.2%
3.2%
3.2%
дек. 2025 предв.
3.2%
3.5%
3.4%
нояб. 2025
3.4%
3.6%
3.6%
нояб. 2025 предв.
3.6%
3.8%
3.9%
окт. 2025
3.9%
3.7%
3.7%
окт. 2025 предв.
3.7%
4.0%
3.7%
сент. 2025
3.7%
3.9%
3.9%
сент. 2025 предв.
3.9%
3.6%
3.5%
авг. 2025
3.5%
3.9%
3.9%
авг. 2025 предв.
3.9%
3.1%
3.4%
июль 2025
3.4%
3.6%
3.6%
июль 2025 предв.
3.6%
3.8%
4.0%
июнь 2025
4.0%
4.1%
4.1%
июнь 2025 предв.
4.1%
4.0%
4.2%
май 2025
4.2%
4.6%
4.6%
май 2025 предв.
4.6%
4.5%
4.4%
апр. 2025
4.4%
4.4%
4.4%
апр. 2025 предв.
4.4%
4.1%
4.1%
март 2025
4.1%
3.9%
3.9%
март 2025 предв.
3.9%
3.6%
3.5%
февр. 2025
3.5%
3.3%
3.3%
февр. 2025 предв.
3.3%
3.1%
3.2%
янв. 2025
3.2%
3.3%
3.3%
янв. 2025 предв.
3.3%
3.1%
3.0%
дек. 2024
3.0%
3.1%
3.1%
дек. 2024 предв.
3.1%
3.1%
3.2%
нояб. 2024
3.2%
3.1%
3.1%
нояб. 2024 предв.
3.1%
3.0%
3.0%
окт. 2024
3.0%
3.0%
3.0%
окт. 2024 предв.
3.0%
3.1%
3.1%
сент. 2024
3.1%
3.1%
3.1%
сент. 2024 предв.
3.1%
3.0%
3.0%
авг. 2024
3.0%
3.0%
3.0%
авг. 2024 предв.
3.0%
3.0%
3.0%
июль 2024
3.0%
2.9%
2.9%
июль 2024 предв.
2.9%
3.1%
3.0%
июнь 2024
3.0%
3.1%
3.1%
июнь 2024 предв.
3.1%
2.8%
3.0%
май 2024
3.0%
3.1%
3.1%
май 2024 предв.
3.1%
3.0%
3.0%
апр. 2024
3.0%
3.0%
апр. 2024 предв.
3.0%
3.0%
2.8%
март 2024
2.8%
2.9%
март 2024 предв.
2.9%
3.0%
2.9%
февр. 2024
2.9%
2.9%
февр. 2024 предв.
2.9%
3.0%
2.9%
янв. 2024
2.9%
2.8%
янв. 2024 предв.
2.8%
3.0%
2.9%
дек. 2023
2.9%
2.8%
дек. 2023 предв.
2.8%
3.0%
3.2%
