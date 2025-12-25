КалендарьРазделы

Заказы на средства производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.5% -0.2%
1.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
0.0%
0.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности, м/м (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) отражают изменение стоимости заказов на средства производства, полученных американскими производителями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета исключаются самолеты и продукция, произведенная по заказу Министерства обороны США (оружие, военная форма и т.д.).

Средства производства, или капитальные товары, — это все материальные активы больших и малых предприятий, производящих товары и услуги. К примеру, это автомобили, оборудование, сельскохозяйственные машины, транспортные средства, медицинское оборудование и т.п. К капитальным товарам относятся не только крупные и сложные объекты, но и, например, провода, респираторы, цифровое оборудование, музыкальные инструменты, аппараты для индустрии красоты и т.д.

Поэтому заказы на средства производства можно считать опережающим индикатором развития промышленности и сервисного сектора. Экономисты рассматривают его для оценки того, в какой степени компании страны планируют расширять свою деятельность (с поправкой на амортизацию – ежегодный убыток стоимости материальных активов).

Рост количества заказов на средства производства позволяет спрогнозировать расширение производственной активности и улучшение бизнес-климата в стране. Поэтому он может положительно повлиять на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы на средства производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
0.5%
-0.2%
1.1%
сент. 2025
0.9%
-0.4%
0.9%
авг. 2025
0.6%
-0.2%
0.8%
июль 2025
1.1%
0.5%
-0.6%
июнь 2025
-0.7%
0.8%
2.0%
май 2025
1.7%
-0.5%
-1.4%
апр. 2025
-1.3%
0.9%
0.3%
март 2025
0.1%
0.2%
-0.3%
февр. 2025
-0.3%
0.5%
0.9%
янв. 2025
0.8%
0.1%
0.2%
дек. 2024
0.5%
0.3%
0.9%
нояб. 2024
0.7%
0.4%
-0.1%
окт. 2024
-0.2%
0.1%
0.3%
сент. 2024
0.5%
-0.1%
0.3%
авг. 2024
0.2%
0.5%
-0.2%
июль 2024
-0.1%
0.4%
0.5%
июнь 2024
1.0%
0.1%
-0.9%
май 2024
-0.6%
1.0%
0.3%
апр. 2024
0.3%
0.6%
-0.1%
март 2024
0.2%
0.3%
0.4%
февр. 2024
0.7%
0.4%
-0.4%
янв. 2024
0.1%
-0.1%
-0.6%
дек. 2023
0.3%
0.0%
1.0%
нояб. 2023
0.8%
0.0%
-0.6%
окт. 2023
-0.1%
0.0%
-0.2%
сент. 2023
0.6%
0.0%
1.1%
авг. 2023
0.9%
0.0%
-0.4%
июль 2023
0.1%
0.0%
-0.4%
июнь 2023
0.2%
0.0%
0.5%
май 2023
0.7%
0.0%
0.6%
апр. 2023
1.4%
0.0%
-0.6%
март 2023
-0.4%
0.0%
-0.7%
февр. 2023
0.2%
0.0%
0.3%
янв. 2023
0.8%
0.0%
-0.3%
дек. 2022
-0.2%
0.0%
0.2%
нояб. 2022
0.2%
0.0%
0.3%
окт. 2022
0.7%
0.0%
-0.8%
сент. 2022
-0.7%
0.0%
0.8%
авг. 2022
1.3%
0.0%
0.7%
июль 2022
0.4%
0.0%
0.9%
июнь 2022
0.5%
-1.1%
0.5%
май 2022
0.5%
0.0%
0.3%
апр. 2022
0.3%
0.0%
1.1%
март 2022
1.0%
0.0%
-0.3%
февр. 2022
-0.3%
0.0%
1.3%
янв. 2022
0.9%
0.0%
0.4%
дек. 2021
0.0%
0.0%
0.3%
нояб. 2021
-0.1%
0.0%
0.9%
окт. 2021
0.6%
0.0%
1.3%
сент. 2021
0.8%
0.0%
0.5%
123
