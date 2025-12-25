Экономический календарь
Заказы на средства производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)
|Низкая
|0.5%
|-0.2%
|
1.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
0.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности, м/м (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) отражают изменение стоимости заказов на средства производства, полученных американскими производителями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета исключаются самолеты и продукция, произведенная по заказу Министерства обороны США (оружие, военная форма и т.д.).
Средства производства, или капитальные товары, — это все материальные активы больших и малых предприятий, производящих товары и услуги. К примеру, это автомобили, оборудование, сельскохозяйственные машины, транспортные средства, медицинское оборудование и т.п. К капитальным товарам относятся не только крупные и сложные объекты, но и, например, провода, респираторы, цифровое оборудование, музыкальные инструменты, аппараты для индустрии красоты и т.д.
Поэтому заказы на средства производства можно считать опережающим индикатором развития промышленности и сервисного сектора. Экономисты рассматривают его для оценки того, в какой степени компании страны планируют расширять свою деятельность (с поправкой на амортизацию – ежегодный убыток стоимости материальных активов).
Рост количества заказов на средства производства позволяет спрогнозировать расширение производственной активности и улучшение бизнес-климата в стране. Поэтому он может положительно повлиять на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы на средства производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress