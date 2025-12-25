Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности, м/м (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) отражают изменение стоимости заказов на средства производства, полученных американскими производителями в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета исключаются самолеты и продукция, произведенная по заказу Министерства обороны США (оружие, военная форма и т.д.).

Средства производства, или капитальные товары, — это все материальные активы больших и малых предприятий, производящих товары и услуги. К примеру, это автомобили, оборудование, сельскохозяйственные машины, транспортные средства, медицинское оборудование и т.п. К капитальным товарам относятся не только крупные и сложные объекты, но и, например, провода, респираторы, цифровое оборудование, музыкальные инструменты, аппараты для индустрии красоты и т.д.

Поэтому заказы на средства производства можно считать опережающим индикатором развития промышленности и сервисного сектора. Экономисты рассматривают его для оценки того, в какой степени компании страны планируют расширять свою деятельность (с поправкой на амортизацию – ежегодный убыток стоимости материальных активов).

Рост количества заказов на средства производства позволяет спрогнозировать расширение производственной активности и улучшение бизнес-климата в стране. Поэтому он может положительно повлиять на котировки доллара.

