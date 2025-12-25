КалендарьРазделы

Торговый баланс Мексики без учета сезонных колебаний (Mexico Trade Balance n.s.a.)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Сектор:
Торговля
Низкая $​0.663 млрд $​-1.435 млрд
$​0.606 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​1.573 млрд
$​0.663 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс без учета сезонных колебаний (Trade Balance n.s.a.) отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг Мексики за отчетный период. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Данные предоставляются без корректировок на сезонные колебания. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Мексики без учета сезонных колебаний (Mexico Trade Balance n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​0.663 млрд
$​-1.435 млрд
$​0.606 млрд
окт. 2025
$​0.606 млрд
$​-0.968 млрд
$​-2.400 млрд
сент. 2025
$​-2.400 млрд
$​1.422 млрд
$​-1.944 млрд
авг. 2025
$​-1.944 млрд
$​-3.430 млрд
$​-0.017 млрд
июль 2025
$​-0.017 млрд
$​2.221 млрд
$​0.514 млрд
июнь 2025
$​0.514 млрд
$​1.995 млрд
$​1.029 млрд
май 2025
$​1.029 млрд
$​4.765 млрд
$​-0.088 млрд
апр. 2025
$​-0.088 млрд
$​1.100 млрд
$​3.443 млрд
март 2025
$​3.443 млрд
$​0.265 млрд
$​2.212 млрд
февр. 2025
$​2.212 млрд
$​-0.899 млрд
$​-4.558 млрд
янв. 2025
$​-4.558 млрд
$​-0.156 млрд
$​2.567 млрд
дек. 2024
$​2.567 млрд
$​1.967 млрд
$​-0.133 млрд
нояб. 2024
$​-0.133 млрд
$​-0.959 млрд
$​0.371 млрд
окт. 2024
$​0.371 млрд
$​-1.224 млрд
$​-0.579 млрд
сент. 2024
$​-0.579 млрд
$​1.044 млрд
$​-4.868 млрд
авг. 2024
$​-4.868 млрд
$​0.105 млрд
$​-0.072 млрд
июль 2024
$​-0.072 млрд
$​-0.883 млрд
$​-1.037 млрд
июнь 2024
$​-1.037 млрд
$​1.147 млрд
$​1.991 млрд
май 2024
$​1.991 млрд
$​0.134 млрд
$​-3.746 млрд
апр. 2024
$​-3.746 млрд
$​-0.424 млрд
$​2.098 млрд
март 2024
$​2.098 млрд
$​-0.234 млрд
$​-0.585 млрд
февр. 2024
$​-0.585 млрд
$​-0.910 млрд
$​-4.315 млрд
янв. 2024
$​-4.315 млрд
$​-0.495 млрд
$​4.242 млрд
дек. 2023
$​4.242 млрд
$​1.479 млрд
$​0.630 млрд
нояб. 2023
$​0.630 млрд
$​-1.072 млрд
$​-0.253 млрд
окт. 2023
$​-0.253 млрд
$​-1.110 млрд
$​-1.481 млрд
сент. 2023
$​-1.481 млрд
$​-0.624 млрд
$​-1.377 млрд
авг. 2023
$​-1.377 млрд
$​-0.347 млрд
$​-0.881 млрд
июль 2023
$​-0.881 млрд
$​-0.415 млрд
$​0.038 млрд
июнь 2023
$​0.038 млрд
$​-0.282 млрд
$​-0.074 млрд
май 2023
$​-0.074 млрд
$​-0.914 млрд
$​-1.509 млрд
апр. 2023
$​-1.509 млрд
$​-1.590 млрд
$​1.169 млрд
март 2023
$​1.169 млрд
$​-1.573 млрд
$​-1.844 млрд
февр. 2023
$​-1.844 млрд
$​-0.913 млрд
$​-4.125 млрд
янв. 2023
$​-4.125 млрд
$​-0.522 млрд
$​0.984 млрд
дек. 2022
$​0.984 млрд
$​-1.429 млрд
$​-0.096 млрд
нояб. 2022
$​-0.096 млрд
$​-3.102 млрд
$​-2.012 млрд
окт. 2022
$​-2.012 млрд
$​-4.434 млрд
$​-0.895 млрд
сент. 2022
$​-0.895 млрд
$​-5.593 млрд
$​-5.498 млрд
авг. 2022
$​-5.498 млрд
$​-4.258 млрд
$​-5.960 млрд
июль 2022
$​-5.960 млрд
$​-2.478 млрд
$​-3.957 млрд
июнь 2022
$​-3.957 млрд
$​-1.032 млрд
$​-2.215 млрд
май 2022
$​-2.215 млрд
$​-0.503 млрд
$​-1.884 млрд
апр. 2022
$​-1.884 млрд
$​-1.570 млрд
$​0.199 млрд
март 2022
$​0.199 млрд
$​-1.674 млрд
$​1.293 млрд
февр. 2022
$​1.293 млрд
$​-1.811 млрд
$​-6.286 млрд
янв. 2022
$​-6.286 млрд
$​-0.977 млрд
$​0.590 млрд
дек. 2021
$​0.590 млрд
$​-2.046 млрд
$​-0.112 млрд
нояб. 2021
$​-0.112 млрд
$​-3.191 млрд
$​-2.701 млрд
окт. 2021
$​-2.701 млрд
$​-4.417 млрд
$​-2.398 млрд
