Экономический календарь
Торговый баланс Мексики без учета сезонных колебаний (Mexico Trade Balance n.s.a.)
|Низкая
|$0.663 млрд
|$-1.435 млрд
|
$0.606 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$1.573 млрд
|
$0.663 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс без учета сезонных колебаний (Trade Balance n.s.a.) отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг Мексики за отчетный период. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Данные предоставляются без корректировок на сезонные колебания. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Мексики без учета сезонных колебаний (Mexico Trade Balance n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress