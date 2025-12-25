КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
S&P Global/CIPS
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D 51.2
51.3
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit/CIPS (Markit/CIPS Services PMI) рассчитывается Markit совместно с Британским Королевским институтом закупок и поставок (CIPS). Он характеризует бизнес-условия и уровень активности менеджеров по закупкам в сервисной сфере британской экономики.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 600 компаний Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

  • деловую активность;
  • новые полученные заказы;
  • отложенные заказы (как мера отставания работы);
  • полученные цены (цены на произведенные услуги);
  • уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);
  • занятость;
  • деловая активность в краткосрочной перспективе.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сервисный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки британского фунта.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
51.2
51.3
нояб. 2025
51.3
50.5
50.5
нояб. 2025 предв.
50.5
51.3
52.3
окт. 2025
52.3
51.1
51.1
окт. 2025 предв.
51.1
51.0
50.8
сент. 2025
50.8
51.9
сент. 2025 предв.
51.9
51.3
54.2
авг. 2025
54.2
53.6
53.6
авг. 2025 предв.
53.6
50.7
51.8
июль 2025
51.8
51.2
51.2
июль 2025 предв.
51.2
50.6
52.8
июнь 2025
52.8
51.3
51.3
июнь 2025 предв.
51.3
50.0
50.9
май 2025
50.9
50.2
май 2025 предв.
50.2
48.4
49.0
апр. 2025
49.0
48.9
48.9
апр. 2025 предв.
48.9
53.5
52.5
март 2025
52.5
53.2
53.2
март 2025 предв.
53.2
50.7
51.0
февр. 2025
51.0
51.1
51.1
февр. 2025 предв.
51.1
51.1
50.8
янв. 2025
50.8
51.2
51.2
янв. 2025 предв.
51.2
51.7
51.1
дек. 2024
51.1
51.4
51.4
дек. 2024 предв.
51.4
51.9
50.8
нояб. 2024
50.8
50.0
50.0
нояб. 2024 предв.
50.0
52.5
52.0
окт. 2024
52.0
51.8
51.8
окт. 2024 предв.
51.8
52.5
52.4
сент. 2024
52.4
52.8
52.8
сент. 2024 предв.
52.8
52.6
53.7
авг. 2024
53.7
53.3
53.3
авг. 2024 предв.
53.3
52.5
52.5
июль 2024
52.5
52.4
52.4
июль 2024 предв.
52.4
51.7
52.1
июнь 2024
52.1
51.2
51.2
июнь 2024 предв.
51.2
51.3
52.9
май 2024
52.9
52.9
52.9
май 2024 предв.
52.9
55.6
55.0
апр. 2024
55.0
54.9
54.9
апр. 2024 предв.
54.9
52.6
53.1
март 2024
53.1
53.4
53.4
март 2024 предв.
53.4
53.6
53.8
февр. 2024
53.8
54.3
54.3
февр. 2024 предв.
54.3
54.6
54.3
янв. 2024
54.3
53.8
53.8
янв. 2024 предв.
53.8
53.7
53.4
дек. 2023
53.4
52.7
52.7
дек. 2023 предв.
52.7
51.1
50.9
нояб. 2023
50.9
50.5
50.5
123456
