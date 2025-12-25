Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit/CIPS (Markit/CIPS Services PMI) рассчитывается Markit совместно с Британским Королевским институтом закупок и поставок (CIPS). Он характеризует бизнес-условия и уровень активности менеджеров по закупкам в сервисной сфере британской экономики.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 600 компаний Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

деловую активность;

новые полученные заказы;

отложенные заказы (как мера отставания работы);

полученные цены (цены на произведенные услуги);

уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);

занятость;

деловая активность в краткосрочной перспективе.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сервисный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки британского фунта.

