Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|N/D
|51.2
|
51.3
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit/CIPS (Markit/CIPS Services PMI) рассчитывается Markit совместно с Британским Королевским институтом закупок и поставок (CIPS). Он характеризует бизнес-условия и уровень активности менеджеров по закупкам в сервисной сфере британской экономики.
Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.
Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 600 компаний Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:
- деловую активность;
- новые полученные заказы;
- отложенные заказы (как мера отставания работы);
- полученные цены (цены на произведенные услуги);
- уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);
- занятость;
- деловая активность в краткосрочной перспективе.
Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.
Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.
PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сервисный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки британского фунта.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Великобритании от S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress