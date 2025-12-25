Индекс инфляции IGP-M публикуется ежемесячно Фондом Гетулио Варгаса. Как и IGP-DI, он рассчитывается как средневзвешенное значение трех индексов с теми же весами: индекса цен производителей (IPA-M) - 60%, индекса цен потребителей (CPI-M) - 30% и национального индекса стоимости строительства (INCC-M) - 10%.

Цель индекса инфляции IGP-M — мониторинг изменений в потреблении населения с целью анализа движения цен между различными секторами бразильской экономики: промышленностью, строительством, сельским хозяйством, розничной торговлей и услугами, предоставляемыми домохозяйствам. Чем выше цена товаров в этих секторах по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше инфляция.

Таким образом, индекс IGP-M дает представление об экономическом балансе Бразилии, поскольку он объединяет почти все сектора, отвечающие за развитие доходов, и отражает финансовое положение Бразилии. Индекс IGP-M часто используется при корректировке договорной стоимости, например, платы за обучение в школе, арендной плата, тарифов на электроэнергию и другие. Также он используется для расчета индекса государственных ценных бумаг, выпущенных бразильским казначейством — индекс Treasury IGP-M. Отрицательное значение индекса инфляции указывает на то, что в исследуемый период в Бразилии наблюдалась дефляция.

График последних значений: