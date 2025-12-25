Экономический календарь
Индекс инфляции IGP-M в Бразилии от FGV м/м (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|Низкая
|0.27%
|0.24%
|
-0.36%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.62%
|
0.27%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс инфляции IGP-M публикуется ежемесячно Фондом Гетулио Варгаса. Как и IGP-DI, он рассчитывается как средневзвешенное значение трех индексов с теми же весами: индекса цен производителей (IPA-M) - 60%, индекса цен потребителей (CPI-M) - 30% и национального индекса стоимости строительства (INCC-M) - 10%.
Цель индекса инфляции IGP-M — мониторинг изменений в потреблении населения с целью анализа движения цен между различными секторами бразильской экономики: промышленностью, строительством, сельским хозяйством, розничной торговлей и услугами, предоставляемыми домохозяйствам. Чем выше цена товаров в этих секторах по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше инфляция.
Таким образом, индекс IGP-M дает представление об экономическом балансе Бразилии, поскольку он объединяет почти все сектора, отвечающие за развитие доходов, и отражает финансовое положение Бразилии. Индекс IGP-M часто используется при корректировке договорной стоимости, например, платы за обучение в школе, арендной плата, тарифов на электроэнергию и другие. Также он используется для расчета индекса государственных ценных бумаг, выпущенных бразильским казначейством — индекс Treasury IGP-M. Отрицательное значение индекса инфляции указывает на то, что в исследуемый период в Бразилии наблюдалась дефляция.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс инфляции IGP-M в Бразилии от FGV м/м (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
