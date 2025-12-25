КалендарьРазделы

Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку в США от EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая
0.128 млн
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз
Предыдущее
Данные об объемах ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA (EIA Refinery Crude Oil Inputs Change) публикуются еженедельно на основе данных еженедельного опроса нефтеперерабатывающих предприятий страны о количестве нефти, отправленной на переработку.

Для проведения еженедельного отчета используется метод отсечения, при котором компании ранжируются от самых крупных к мелким на основе объемов, указанных в предыдущих отчетах. Компании добавляются в выборку начиная с крупнейшей таким образом, чтобы были покрыты примерно 90% от общего объема перерабатываемой нефти. Данные собираются по факсу или по сети интернет с использованием шифрованных каналов связи, а затем обрабатываются в автоматическом режиме.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Рост объемов ежедневной поставки нефти свидетельствует об увеличении добычи нефти. Сам по себе индикатор не оказывает существенного влияния на котировки доллара, а интерпретировать его следует в совокупности с другими более значимыми индикаторами рынка нефти, например с изменением объемов запасов на складе.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку в США от EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
0.128 млн
12 дек. 2025
0.128 млн
-0.016 млн
5 дек. 2025
-0.016 млн
0.433 млн
28 нояб. 2025
0.433 млн
0.211 млн
21 нояб. 2025
0.211 млн
0.259 млн
14 нояб. 2025
0.259 млн
0.717 млн
7 нояб. 2025
0.717 млн
0.037 млн
31 окт. 2025
0.037 млн
-0.511 млн
24 окт. 2025
-0.511 млн
0.600 млн
17 окт. 2025
0.600 млн
-1.167 млн
10 окт. 2025
-1.167 млн
0.129 млн
3 окт. 2025
0.129 млн
-0.308 млн
26 сент. 2025
-0.308 млн
0.052 млн
19 сент. 2025
0.052 млн
-0.394 млн
12 сент. 2025
-0.394 млн
-0.051 млн
5 сент. 2025
-0.051 млн
-0.011 млн
29 авг. 2025
-0.011 млн
-0.328 млн
22 авг. 2025
-0.328 млн
0.028 млн
15 авг. 2025
0.028 млн
0.056 млн
8 авг. 2025
0.056 млн
0.213 млн
1 авг. 2025
0.213 млн
-0.025 млн
25 июл. 2025
-0.025 млн
0.087 млн
18 июл. 2025
0.087 млн
-0.157 млн
11 июл. 2025
-0.157 млн
-0.099 млн
4 июл. 2025
-0.099 млн
0.118 млн
27 июн. 2025
0.118 млн
0.125 млн
20 июн. 2025
0.125 млн
-0.364 млн
13 июн. 2025
-0.364 млн
0.228 млн
6 июн. 2025
0.228 млн
0.670 млн
30 мая 2025
0.670 млн
-0.162 млн
23 мая 2025
-0.162 млн
0.089 млн
16 мая 2025
0.089 млн
0.330 млн
9 мая 2025
0.330 млн
-0.007 млн
2 мая 2025
-0.007 млн
0.189 млн
25 апр. 2025
0.189 млн
0.325 млн
18 апр. 2025
0.325 млн
-0.063 млн
11 апр. 2025
-0.063 млн
0.069 млн
4 апр. 2025
0.069 млн
-0.192 млн
28 мар. 2025
-0.192 млн
0.087 млн
21 мар. 2025
0.087 млн
-0.045 млн
14 мар. 2025
-0.045 млн
0.321 млн
7 мар. 2025
0.321 млн
-0.346 млн
28 февр. 2025
-0.346 млн
0.317 млн
21 февр. 2025
0.317 млн
-0.015 млн
14 февр. 2025
-0.015 млн
0.082 млн
7 февр. 2025
0.082 млн
0.160 млн
31 янв. 2025
0.160 млн
-0.333 млн
24 янв. 2025
-0.333 млн
-1.125 млн
17 янв. 2025
-1.125 млн
-0.255 млн
10 янв. 2025
-0.255 млн
0.045 млн
1234567
