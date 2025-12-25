Данные об объемах ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA (EIA Refinery Crude Oil Inputs Change) публикуются еженедельно на основе данных еженедельного опроса нефтеперерабатывающих предприятий страны о количестве нефти, отправленной на переработку.

Для проведения еженедельного отчета используется метод отсечения, при котором компании ранжируются от самых крупных к мелким на основе объемов, указанных в предыдущих отчетах. Компании добавляются в выборку начиная с крупнейшей таким образом, чтобы были покрыты примерно 90% от общего объема перерабатываемой нефти. Данные собираются по факсу или по сети интернет с использованием шифрованных каналов связи, а затем обрабатываются в автоматическом режиме.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Рост объемов ежедневной поставки нефти свидетельствует об увеличении добычи нефти. Сам по себе индикатор не оказывает существенного влияния на котировки доллара, а интерпретировать его следует в совокупности с другими более значимыми индикаторами рынка нефти, например с изменением объемов запасов на складе.

График последних значений: