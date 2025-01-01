Выступление члена правления Немецкого федерального банка Сабин Маудерер (Bbk Executive Board Member Sabine Mauderer Speech) может разъяснить те или иные моменты политики центрального банка Германии. Сабин Маудерер отвечает за вопросы, связанные с проблемами изменения климата, рынками и кадрами.

Правления Бундесбанка контролирует и управляет деятельностью центрального банка Германии. В его состав входят Президент, Вице-президент и четыре члена Правления, которые назначаются Президентом Федеративной Республики Германии. Сабин Маудерер входит в Правление с 2018 года.

Ее выступления нередки — она участвует в пресс-конференциях, на международных форумах и саммитах, дает интервью и делает официальные заявления.

Выступление членов правления Немецкого федерального банка может оказать кратковременное влияние на котировки евро, характер которого зависит от их риторики. Однако такое влияние редко бывает значительным.