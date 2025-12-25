Экономический календарь
Индекс потребительских цен Австралии г/г (Australia Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Средняя
|N/D
|3.5%
|
3.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен в Австралии, г/г (Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
ИПЦ отражает изменения цен в фиксированной корзине на основе средних расходов домохозяйств. Корзина состоит из групп товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. Состав потребительской корзины определяется на основе опроса выборки из 8 000 домохозяйств в 8 крупнейших городах страны. Позиции в ней ранжированы по весовой значимости. На данный момент корзина состоит из 11 групп (например: Продукты питания и безалкогольные напитки; Здоровье; Одежда и обувь), разделенных на 33 подгруппы (например: Фрукты и овощи, Обувь, Медицинские и стоматологические услуги) и 87 классов расходов (например: Фрукты, Пиво, Стоматологические услуги).
Данные о розничных ценах собираются в различных торговых точках (супермаркеты, гостиницы, универмаги, автосалоны, предприятия сферы услуг) и в интернет-магазинах. В цену для расчета ИПЦ включены все налоги. В итоге ежеквартально ИПЦ рассчитывается по почти 900 000 наборам ценовых данных.
ИПЦ – не абсолютный, а относительный показатель. Он отражает изменение цены по отношению к базисному году (в настоящее время за базис принят период 2011/12 гг). Значение индекса за базисный год принимается равным 100. Таким образом, если абсолютное значение индекса равно 110, это значит, что по сравнению с базисным периодом оно выросло на 10%.
Индекс используется правительством и экономистами для оценки инфляции в австралийской экономике. Потребительская инфляция – важный фактор влияния на развитие экономической и финансовой системы страны. Основываясь в том числе и на поведении индекса потребительских цен, Резервный Банк Австралии принимает решения об изменении процентной ставки регулятора. Поэтому рост индекса может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Австралии г/г (Australia Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
