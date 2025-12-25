КалендарьРазделы

Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии г/г (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Резервный Банк Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand)
Сектор:
Потребитель
Низкая 4.7% 0.9%
1.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.2%
4.7%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Расходы по кредитным картам г/г (RBNZ Credit Card Spending y/y) отражают изменения в расчетах по кредитным картам среди физических лиц в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии г/г (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
4.7%
0.9%
1.6%
окт. 2025
1.4%
-0.1%
0.3%
сент. 2025
0.2%
4.3%
3.5%
авг. 2025
3.5%
1.6%
май 2025
2.2%
-0.7%
0.5%
апр. 2025
0.5%
-1.5%
0.7%
март 2025
0.8%
-1.6%
0.8%
февр. 2025
0.9%
-1.0%
1.3%
янв. 2025
1.3%
-1.7%
-1.3%
дек. 2024
-1.4%
-1.7%
-3.1%
нояб. 2024
-3.2%
-2.4%
0.3%
окт. 2024
0.3%
-3.3%
-3.1%
сент. 2024
-3.2%
-2.8%
-3.1%
авг. 2024
-3.1%
-3.4%
-3.7%
июль 2024
-3.8%
-1.5%
-3.1%
июнь 2024
-3.1%
-2.1%
-0.2%
май 2024
0.0%
-0.8%
-0.8%
апр. 2024
-0.6%
3.7%
-0.6%
март 2024
1.4%
3.1%
2.1%
февр. 2024
2.2%
0.0%
янв. 2024
-0.3%
4.3%
дек. 2023
4.3%
3.3%
нояб. 2023
3.3%
-2.9%
окт. 2023
-2.9%
12.8%
2.8%
сент. 2023
3.3%
13.5%
4.3%
авг. 2023
4.2%
14.0%
4.0%
июль 2023
3.6%
14.3%
5.1%
июнь 2023
5.0%
14.3%
3.4%
май 2023
3.3%
13.9%
11.0%
апр. 2023
11.4%
12.5%
19.7%
март 2023
20.3%
10.8%
25.5%
февр. 2023
25.6%
9.4%
18.1%
янв. 2023
17.9%
8.6%
12.7%
дек. 2022
12.4%
8.1%
16.2%
нояб. 2022
16.0%
7.3%
24.6%
окт. 2022
24.8%
5.3%
34.0%
сент. 2022
34.1%
3.8%
29.3%
авг. 2022
29.4%
3.0%
5.1%
июль 2022
4.9%
2.7%
3.9%
июнь 2022
3.5%
2.4%
2.3%
май 2022
2.2%
2.0%
1.3%
апр. 2022
1.1%
1.6%
3.5%
март 2022
3.4%
0.9%
1.1%
февр. 2022
1.0%
0.2%
5.1%
янв. 2022
5.5%
-0.6%
1.6%
дек. 2021
1.2%
-1.4%
-0.4%
нояб. 2021
-0.1%
-2.1%
-5.2%
окт. 2021
-5.6%
10.8%
-12.8%
сент. 2021
-12.9%
19.8%
-6.9%
авг. 2021
-6.3%
25.7%
6.9%
