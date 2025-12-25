Инвестиции в иностранные облигации (Foreign Bond investment) — объем вложений, исчисляемый в иенах, которые сделаны государственным сектором Японии в облигации иностранных эмитентов. В отчет не включены операции, проводимые Банком Японии. Показатель публикуется еженедельно и отражает отток финансовых средств с внутреннего рынка.

Если сравнивать процентные ставки Японии с другими странами, ставка у последних зачастую выше. Большой объем оттоков связан именно с предлагаемой большей процентной ставкой по иностранным облигациям.

Положительная разница указывает на чистую продажу иностранных ценных бумаг резидентом (приток капитала), а отрицательная разница указывает на чистую покупку иностранных ценных бумаг резидентом (отток капитала). Нетто-данные показывают разницу притока и оттока капитала.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

График последних значений: