Инвестиции Японии в иностранные облигации (Japan Foreign Bond Investment)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Министерство финансов (Ministry of Finance)
Сектор:
Правительство
Низкая ¥​103.0 млрд
¥​355.8 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
¥​103.0 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Инвестиции в иностранные облигации (Foreign Bond investment) — объем вложений, исчисляемый в иенах, которые сделаны государственным сектором Японии в облигации иностранных эмитентов. В отчет не включены операции, проводимые Банком Японии. Показатель публикуется еженедельно и отражает отток финансовых средств с внутреннего рынка.

Если сравнивать процентные ставки Японии с другими странами, ставка у последних зачастую выше. Большой объем оттоков связан именно с предлагаемой большей процентной ставкой по иностранным облигациям.

Положительная разница указывает на чистую продажу иностранных ценных бумаг резидентом (приток капитала), а отрицательная разница указывает на чистую покупку иностранных ценных бумаг резидентом (отток капитала). Нетто-данные показывают разницу притока и оттока капитала.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
20 дек. 2025
¥​103.0 млрд
¥​355.8 млрд
13 дек. 2025
¥​356.4 млрд
¥​456.3 млрд
6 дек. 2025
¥​452.9 млрд
¥​-771.3 млрд
29 нояб. 2025
¥​-771.3 млрд
¥​577.3 млрд
22 нояб. 2025
¥​576.5 млрд
¥​354.2 млрд
15 нояб. 2025
¥​348.4 млрд
¥​566.5 млрд
8 нояб. 2025
¥​566.3 млрд
¥​-354.5 млрд
1 нояб. 2025
¥​-354.4 млрд
¥​-354.6 млрд
25 окт. 2025
¥​-351.4 млрд
¥​-664.4 млрд
18 окт. 2025
¥​-669.7 млрд
¥​601.3 млрд
11 окт. 2025
¥​596.4 млрд
¥​-923.0 млрд
4 окт. 2025
¥​-926.6 млрд
¥​-158.7 млрд
27 сент. 2025
¥​-162.0 млрд
¥​816.7 млрд
20 сент. 2025
¥​817.2 млрд
¥​1479.7 млрд
13 сент. 2025
¥​1478.5 млрд
¥​208.0 млрд
6 сент. 2025
¥​245.1 млрд
¥​1419.9 млрд
30 авг. 2025
¥​1419.8 млрд
¥​-167.2 млрд
23 авг. 2025
¥​-167.2 млрд
¥​-310.9 млрд
16 авг. 2025
¥​-313.6 млрд
¥​254.7 млрд
9 авг. 2025
¥​254.9 млрд
¥​-527.0 млрд
2 авг. 2025
¥​-526.3 млрд
¥​-326.3 млрд
26 июл. 2025
¥​-331.6 млрд
¥​1643.8 млрд
19 июл. 2025
¥​1641.3 млрд
¥​765.3 млрд
12 июл. 2025
¥​759.3 млрд
¥​1659.1 млрд
5 июл. 2025
¥​1656.8 млрд
¥​182.8 млрд
28 июн. 2025
¥​182.8 млрд
¥​615.1 млрд
21 июн. 2025
¥​615.5 млрд
¥​1567.3 млрд
14 июн. 2025
¥​1571.3 млрд
¥​-453.6 млрд
7 июн. 2025
¥​-458.6 млрд
¥​-118.0 млрд
31 мая 2025
¥​-118.0 млрд
¥​100.4 млрд
24 мая 2025
¥​92.0 млрд
¥​2833.9 млрд
17 мая 2025
¥​2824.6 млрд
¥​1928.7 млрд
10 мая 2025
¥​1923.2 млрд
¥​-541.2 млрд
26 апр. 2025
¥​435.2 млрд
¥​218.2 млрд
19 апр. 2025
¥​223.7 млрд
¥​-511.9 млрд
12 апр. 2025
¥​-512.0 млрд
¥​-2569.9 млрд
5 апр. 2025
¥​-2569.8 млрд
¥​-5.9 млрд
29 мар. 2025
¥​-5.9 млрд
¥​-233.7 млрд
22 мар. 2025
¥​-207.1 млрд
¥​-83.5 млрд
15 мар. 2025
¥​-87.6 млрд
¥​-353.7 млрд
8 мар. 2025
¥​-355.9 млрд
¥​1514.2 млрд
1 мар. 2025
¥​1514.2 млрд
¥​-197.0 млрд
22 февр. 2025
¥​-200.8 млрд
¥​239.6 млрд
15 февр. 2025
¥​241.0 млрд
¥​1755.6 млрд
8 февр. 2025
¥​1752.9 млрд
¥​-1458.4 млрд
1 февр. 2025
¥​-1458.4 млрд
¥​193.1 млрд
25 янв. 2025
¥​178.0 млрд
¥​818.4 млрд
18 янв. 2025
¥​819.3 млрд
¥​758.7 млрд
11 янв. 2025
¥​756.7 млрд
¥​-332.3 млрд
28 дек. 2024
¥​-228.6 млрд
¥​-918.0 млрд
12345678...14
