Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Новой Зеландии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 -1.0% Квартал
Уровень безработицы 5.3% 3 кв. 2025 5.2% Квартал
Индекс потребительских цен кв/кв 1.0% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке 2.25% 2.50%
Торговый баланс $​-0.163 млрд нояб. 2025 $​-1.598 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, NZD, Рождество
2025.12.26 00:00, NZD, День подарков
2025.12.29 20:30, NZD, Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC
2026.01.01 00:00, NZD, Новый год
2026.01.02 00:00, NZD, День после Нового года

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 1.3% 3 кв. 2025 -1.1% Квартал
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 -1.0% Квартал
ВВП по расходам кв/кв 1.3% 3 кв. 2025 -0.8% Квартал
Изменение годового ВВП -0.5% 3 кв. 2025 -1.1% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Доля экономически активного населения 70.3% 3 кв. 2025 70.5% Квартал
Изменение занятости кв/кв 0.0% 3 кв. 2025 -0.2% Квартал
Индекс стоимости рабочей силы г/г 2.1% 3 кв. 2025 2.2% Квартал
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Постоянная и долгосрочная миграция 2.400 тыс окт. 2025 1.760 тыс Месяц
Уровень безработицы 5.3% 3 кв. 2025 5.2% Квартал
Число туристов г/г 9.4% окт. 2025 9.6% Месяц
Число туристов м/м 0.6% окт. 2025 2.9% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс закупочных цен производителей м/м 0.2% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии 2.28% 4 кв. 2025 2.30% Квартал
Индекс объема импорта кв/кв -1.2% 3 кв. 2025 3.9% Квартал
Индекс объема экспорта кв/кв 3.4% 3 кв. 2025 -3.2% Квартал
Индекс отпускных цен производителей м/м 0.6% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Индекс потребительских цен г/г 3.0% 3 кв. 2025 2.7% Квартал
Индекс потребительских цен кв/кв 1.0% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
Индекс условий торговли кв/кв -2.1% 3 кв. 2025 4.2% Квартал
Индекс цен на импорт кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 -3.7% Квартал
Индекс цен на продовольствие м/м -0.4% нояб. 2025 -0.3% Месяц
Индекс цен на сырьевые товары от ANZ N/D нояб. 2025 -0.3% Месяц
Индекс цен на экспорт кв/кв -1.6% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
Индекс цен от GDT -4.4% -4.3%
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке 2.25% 2.50%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта $​7.154 млрд нояб. 2025 $​8.034 млрд Месяц
Объем экспорта $​6.990 млрд нояб. 2025 $​6.437 млрд Месяц
Соотношение счета текущих операций и ВВП -3.5% 3 кв. 2025 -3.7% Квартал
Счет текущих операций $​-8.365 млрд 3 кв. 2025 $​-1.297 млрд Квартал
Счет текущих операций за 12 месяцев $​-15.370 млрд 3 кв. 2025 $​-16.283 млрд Квартал
Торговый баланс $​-0.163 млрд нояб. 2025 $​-1.598 млрд Месяц
Торговый баланс за 12 месяцев $​-2.064 млрд нояб. 2025 $​-2.350 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии 58.0% нояб. 2025 58.6% Месяц
Прогноз чистой задолженности, % ВВП 42.7% 45.1%
Экономический прогноз $​-14.740 млрд $​-12.868 млрд
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового доверия от ANZ 73.6 дек. 2025 67.1 Месяц
Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ N/D нояб. 2025 Месяц
Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ N/D нояб. 2025 48.7 Месяц
Объем продаж в производственном секторе кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 -2.8% Квартал
Прогноз индекса деловой активности от ANZ 60.9 дек. 2025 53.1 Месяц
Продажи в производственном секторе кв/кв 2.7% 3 кв. 2025 -2.8% Квартал
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс розничных продаж кв/кв 1.2% 3 кв. 2025 1.0% Квартал
Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller N/D 4 кв. 2025 90.9 Квартал
Расходы по кредитным картам г/г 4.7% нояб. 2025 1.6% Месяц
Розничные продажи г/г 4.5% 3 кв. 2025 2.3% Квартал
Розничные продажи кв/кв 1.9% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Розничные продажи по электронным картам г/г 1.6% нояб. 2025 0.8% Месяц
Розничные продажи по электронным картам м/м 1.2% нояб. 2025 0.2% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Разрешения на строительство м/м N/D окт. 2025 7.2% Месяц