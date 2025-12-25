Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Новой Зеландии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|-1.0%
|Квартал
|Уровень безработицы
|5.3%
|3 кв. 2025
|5.2%
|Квартал
|Индекс потребительских цен кв/кв
|1.0%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке
|2.25%
|2.50%
|Торговый баланс
|$-0.163 млрд
|нояб. 2025
|$-1.598 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, NZD, Рождество
2025.12.26 00:00, NZD, День подарков
2025.12.29 20:30, NZD, Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC
2026.01.01 00:00, NZD, Новый год
2026.01.02 00:00, NZD, День после Нового года
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|1.3%
|3 кв. 2025
|-1.1%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|-1.0%
|Квартал
|ВВП по расходам кв/кв
|1.3%
|3 кв. 2025
|-0.8%
|Квартал
|Изменение годового ВВП
|-0.5%
|3 кв. 2025
|-1.1%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Доля экономически активного населения
|70.3%
|3 кв. 2025
|70.5%
|Квартал
|Изменение занятости кв/кв
|0.0%
|3 кв. 2025
|-0.2%
|Квартал
|Индекс стоимости рабочей силы г/г
|2.1%
|3 кв. 2025
|2.2%
|Квартал
|Индекс стоимости рабочей силы кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Постоянная и долгосрочная миграция
|2.400 тыс
|окт. 2025
|1.760 тыс
|Месяц
|Уровень безработицы
|5.3%
|3 кв. 2025
|5.2%
|Квартал
|Число туристов г/г
|9.4%
|окт. 2025
|9.6%
|Месяц
|Число туристов м/м
|0.6%
|окт. 2025
|2.9%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс закупочных цен производителей м/м
|0.2%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии
|2.28%
|4 кв. 2025
|2.30%
|Квартал
|Индекс объема импорта кв/кв
|-1.2%
|3 кв. 2025
|3.9%
|Квартал
|Индекс объема экспорта кв/кв
|3.4%
|3 кв. 2025
|-3.2%
|Квартал
|Индекс отпускных цен производителей м/м
|0.6%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|3.0%
|3 кв. 2025
|2.7%
|Квартал
|Индекс потребительских цен кв/кв
|1.0%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|Индекс условий торговли кв/кв
|-2.1%
|3 кв. 2025
|4.2%
|Квартал
|Индекс цен на импорт кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|-3.7%
|Квартал
|Индекс цен на продовольствие м/м
|-0.4%
|нояб. 2025
|-0.3%
|Месяц
|Индекс цен на сырьевые товары от ANZ
|N/D
|нояб. 2025
|-0.3%
|Месяц
|Индекс цен на экспорт кв/кв
|-1.6%
|3 кв. 2025
|0.3%
|Квартал
|Индекс цен от GDT
|-4.4%
|-4.3%
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке
|2.25%
|2.50%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта
|$7.154 млрд
|нояб. 2025
|$8.034 млрд
|Месяц
|Объем экспорта
|$6.990 млрд
|нояб. 2025
|$6.437 млрд
|Месяц
|Соотношение счета текущих операций и ВВП
|-3.5%
|3 кв. 2025
|-3.7%
|Квартал
|Счет текущих операций
|$-8.365 млрд
|3 кв. 2025
|$-1.297 млрд
|Квартал
|Счет текущих операций за 12 месяцев
|$-15.370 млрд
|3 кв. 2025
|$-16.283 млрд
|Квартал
|Торговый баланс
|$-0.163 млрд
|нояб. 2025
|$-1.598 млрд
|Месяц
|Торговый баланс за 12 месяцев
|$-2.064 млрд
|нояб. 2025
|$-2.350 млрд
|Месяц
|Правительство
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии
|58.0%
|нояб. 2025
|58.6%
|Месяц
|Прогноз чистой задолженности, % ВВП
|42.7%
|45.1%
|Экономический прогноз
|$-14.740 млрд
|$-12.868 млрд
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс делового доверия от ANZ
|73.6
|дек. 2025
|67.1
|Месяц
|Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ
|N/D
|нояб. 2025
|48.7
|Месяц
|Объем продаж в производственном секторе кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|-2.8%
|Квартал
|Прогноз индекса деловой активности от ANZ
|60.9
|дек. 2025
|53.1
|Месяц
|Продажи в производственном секторе кв/кв
|2.7%
|3 кв. 2025
|-2.8%
|Квартал
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс розничных продаж кв/кв
|1.2%
|3 кв. 2025
|1.0%
|Квартал
|Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller
|N/D
|4 кв. 2025
|90.9
|Квартал
|Расходы по кредитным картам г/г
|4.7%
|нояб. 2025
|1.6%
|Месяц
|Розничные продажи г/г
|4.5%
|3 кв. 2025
|2.3%
|Квартал
|Розничные продажи кв/кв
|1.9%
|3 кв. 2025
|0.7%
|Квартал
|Розничные продажи по электронным картам г/г
|1.6%
|нояб. 2025
|0.8%
|Месяц
|Розничные продажи по электронным картам м/м
|1.2%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Жилье
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Разрешения на строительство м/м
|N/D
|окт. 2025
|7.2%
|Месяц