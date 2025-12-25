Экономический календарь
Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
|Низкая
|N/D
|3.0%
|
2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа (Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate) представляет собой альтернативный способ расчета базовой инфляции. Индикатор рассчитывается специалистами Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа на основе данных от Бюро экономического анализа (BEA).
Использование усеченного значения расходов позволяет исключить из расчета максимальные и минимальные изменения и тем самым добиться более точных значений инфляции. Федеральный резервный бак Далласа отсекает значения ниже 19,4% и выше 25,4%. ФРБ Далласа считает, что индикатор лучше отражает инфляцию: дважды с 2014 года уровень инфляции по основным расходам на потребление без учета продуктов питания и электроэнергии резко замедлялся и разворачивался. Оба раза усеченные индекс ФБР Далласа определял нисходящее движение как временное.
Уровень инфляции по расходам на личное потребление является важным инструментом для измерения инфляции и оценки денежно-кредитной стабильности. Индекс служит критерием при принятии решений о корректировке заработной платы и учитывается при расчете ВВП. Рост индекса зачастую имеет положительное влияние на курс доллара США.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
