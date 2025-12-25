КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (United States Pending Home Sales Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Национальная ассоциация риэлторов (National Association of Realtors)
Сектор:
Жилье
Низкая 76.3
74.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
76.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (Pending Home Sales Index) — опережающий индикатор активности в жилищном секторе. Значения индекса основаны на количестве заключенных договоров купли-продажи отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах. Поскольку договор начинает действовать за один-два месяца до фактической продажи недвижимости, данный индекс как правило опережает отчет по продажам на вторичном рынке жилья на один-два месяца.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (United States Pending Home Sales Index)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
76.3
74.9
сент. 2025
74.8
74.8
авг. 2025
74.7
71.8
июль 2025
71.7
72.0
июнь 2025
72.0
72.6
май 2025
72.6
71.3
апр. 2025
71.3
76.1
март 2025
76.5
72.1
февр. 2025
72.0
70.6
янв. 2025
70.6
74.0
дек. 2024
74.2
78.5
нояб. 2024
79.0
77.3
окт. 2024
77.4
75.9
сент. 2024
75.8
70.6
авг. 2024
70.6
70.2
июль 2024
70.2
74.3
июнь 2024
74.3
70.9
май 2024
70.8
72.3
апр. 2024
72.3
78.3
март 2024
78.2
75.6
февр. 2024
75.6
74.4
янв. 2024
74.3
78.1
дек. 2023
77.3
71.4
нояб. 2023
71.6
71.6
окт. 2023
71.4
72.5
сент. 2023
72.6
71.8
авг. 2023
71.8
77.3
июль 2023
77.6
76.9
июнь 2023
76.8
76.6
май 2023
76.5
78.6
апр. 2023
78.9
78.9
март 2023
78.9
83.2
февр. 2023
83.2
82.5
янв. 2023
82.5
76.3
дек. 2022
76.9
75.0
нояб. 2022
73.9
77.0
окт. 2022
77.1
80.8
сент. 2022
79.5
88.5
авг. 2022
88.4
90.2
июль 2022
89.8
90.7
июнь 2022
91.0
99.6
май 2022
99.9
99.2
апр. 2022
99.3
103.3
март 2022
103.7
105.0
февр. 2022
104.9
109.4
янв. 2022
109.5
116.1
дек. 2021
117.7
122.3
нояб. 2021
122.4
125.2
окт. 2021
125.2
116.5
сент. 2021
116.7
119.4
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания