Экономический календарь
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (United States Pending Home Sales Index)
|Низкая
|76.3
|
74.9
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
76.3
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (Pending Home Sales Index) — опережающий индикатор активности в жилищном секторе. Значения индекса основаны на количестве заключенных договоров купли-продажи отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах. Поскольку договор начинает действовать за один-два месяца до фактической продажи недвижимости, данный индекс как правило опережает отчет по продажам на вторичном рынке жилья на один-два месяца.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (United States Pending Home Sales Index)".
