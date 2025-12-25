Индекс цен на новое жилье в Канаде, м/м (Canada New Housing Price m/m) отражает изменение цен подрядчика на новое жилье при продаже в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Важно, чтобы спецификации на одно и то же жилье были одинаковыми от месяца к месяцу (то есть, в расчете не учитываются единицы жилья, которые меняли свое состояние между двумя последовательными сборами данных).

Данные для расчета показателя берутся из результатов ежемесячного опроса строительных организаций. Он охватывает одноквартирные дома и таунхаусы. Учитывается цена на весь дом, прилегающую к нему землю и инфраструктуру. В цену дома включаются налоги местных органов управления на добавленную стоимость по материалам (если они применимы). Однако федеральный налог на добавленную стоимость и согласованные налоги с продаж из расчета исключаются.

Эта цифра используется экономистами при расчете некоторых элементов индекса потребительских цен. Канадская система макроэкономической статистики применяет индекс цен на новое жилье во время оценки общей стоимости национального жилого фонда.

Однако важнейшее значение индекс цен на новое жилье имеет при оценке активности на рынке жилой недвижимости. Предоставляемая в нем информация строго структурирована географически (по 27 мегаполисам страны, представляющим все провинции) и чувствительна к изменению спроса и предложения. Индекс считается опережающим показателем рынка вторичного жилья (квартиры, покупаемые для перепродажи, выйдут на вторичный рынок по цене выше, чем от застройщика).

Рост индекса свидетельствует о росте активности на рынке недвижимости. Это может положительно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: