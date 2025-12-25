Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index, CCI) отражает оптимизм потребителей относительно состояния экономики. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса потребителей, который Национальный институт экономических исследований NIER проводит в первые две недели каждого месяца.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает по телефону примерно 1 500 жителей Швеции. Для опроса производится случайная выборка граждан от 16 до 84 лет. В ходе интервью участникам предлагается оценить собственное финансовое положение, текущую экономическую ситуацию в стране и возможность совершения крупных покупок и сбережений. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

В рамках данного индекса рассчитываются два компонента: микро- и макроиндекс. Первый отражает настроения относительно личных финансов, второй — относительно всей экономики Швеции.

Значения выше 100 указывают на доверие со стороны потребителей и благоприятную экономическую обстановку в стране, поэтому рост значения выше ожидаемого может иметь положительное влияние на котировки шведской кроны. И наоборот, значения ниже ожидаемых могут двигать котировки вниз.

