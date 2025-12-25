Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Швеции (Sweden Consumer Confidence)
|Низкая
|95.8
|
95.7
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index, CCI) отражает оптимизм потребителей относительно состояния экономики. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса потребителей, который Национальный институт экономических исследований NIER проводит в первые две недели каждого месяца.
Каждый месяц Национальный институт опрашивает по телефону примерно 1 500 жителей Швеции. Для опроса производится случайная выборка граждан от 16 до 84 лет. В ходе интервью участникам предлагается оценить собственное финансовое положение, текущую экономическую ситуацию в стране и возможность совершения крупных покупок и сбережений. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.
В рамках данного индекса рассчитываются два компонента: микро- и макроиндекс. Первый отражает настроения относительно личных финансов, второй — относительно всей экономики Швеции.
Значения выше 100 указывают на доверие со стороны потребителей и благоприятную экономическую обстановку в стране, поэтому рост значения выше ожидаемого может иметь положительное влияние на котировки шведской кроны. И наоборот, значения ниже ожидаемых могут двигать котировки вниз.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Швеции (Sweden Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
