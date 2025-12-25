КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Швеции (Sweden Consumer Confidence)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Национальный институт экономических исследований (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Сектор:
Потребитель
Низкая 95.8
95.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index, CCI) отражает оптимизм потребителей относительно состояния экономики. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса потребителей, который Национальный институт экономических исследований NIER проводит в первые две недели каждого месяца.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает по телефону примерно 1 500 жителей Швеции. Для опроса производится случайная выборка граждан от 16 до 84 лет. В ходе интервью участникам предлагается оценить собственное финансовое положение, текущую экономическую ситуацию в стране и возможность совершения крупных покупок и сбережений. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

В рамках данного индекса рассчитываются два компонента: микро- и макроиндекс. Первый отражает настроения относительно личных финансов, второй — относительно всей экономики Швеции.

Значения выше 100 указывают на доверие со стороны потребителей и благоприятную экономическую обстановку в стране, поэтому рост значения выше ожидаемого может иметь положительное влияние на котировки шведской кроны. И наоборот, значения ниже ожидаемых могут двигать котировки вниз.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
95.8
95.7
нояб. 2025
N/D
103.0
96.8
окт. 2025
96.8
93.3
сент. 2025
93.2
91.6
авг. 2025
91.1
90.8
июль 2025
90.7
87.3
84.6
июнь 2025
84.6
79.3
83.6
май 2025
83.1
81.5
81.8
апр. 2025
81.6
89.2
88.8
март 2025
89.8
94.0
94.6
февр. 2025
95.0
96.6
98.3
янв. 2025
99.1
96.2
96.7
дек. 2024
96.7
103.4
101.6
нояб. 2024
102.0
103.9
101.2
окт. 2024
101.3
100.3
99.7
сент. 2024
99.5
99.1
97.0
авг. 2024
96.3
99.9
96.2
июль 2024
96.6
95.3
93.7
июнь 2024
93.3
92.7
91.3
май 2024
91.3
89.4
88.8
апр. 2024
88.9
88.3
87.6
март 2024
87.5
87.2
83.0
февр. 2024
82.7
77.8
82.7
янв. 2024
82.3
77.0
74.8
дек. 2023
74.5
72.4
73.2
нояб. 2023
72.8
68.4
70.6
окт. 2023
70.1
70.3
69.4
сент. 2023
69.1
73.8
70.6
авг. 2023
70.4
75.1
72.5
июль 2023
72.3
81.0
71.8
июнь 2023
71.7
78.2
70.3
май 2023
69.5
74.7
65.8
апр. 2023
65.1
72.4
63.8
март 2023
62.8
70.0
61.1
февр. 2023
59.9
65.2
57.7
янв. 2023
56.3
60.6
55.4
дек. 2022
54.1
56.6
57.4
нояб. 2022
55.8
52.1
50.2
окт. 2022
48.3
53.0
52.1
сент. 2022
49.7
55.0
57.8
авг. 2022
56.3
55.9
56.1
июль 2022
54.1
60.9
66.5
июнь 2022
65.5
63.2
71.3
май 2022
70.4
66.4
74.5
апр. 2022
74.9
71.3
73.3
март 2022
73.5
81.4
89.0
февр. 2022
88.9
90.4
89.8
янв. 2022
90.1
103.6
98.3
дек. 2021
98.7
104.3
99.5
нояб. 2021
99.7
105.7
102.9
