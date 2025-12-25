Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета (Michigan Inflation Expectations) демонстрирует, как американские потребители оценивают перспективы роста цен на товары и услуги в ближайшие 12 месяцев. Данные для расчета индекса собираются путем телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств. В опросник входят более 50 вопросов, посвященных трем широким областям потребительских настроений: личным финансам, условиям ведения бизнеса и покупательским способностям.

Инфляционные ожидания оцениваются по тому, как респонденты отвечают на такие вопросы:

Вы ожидаете, что цены в общем вырастут, снизятся или останутся на прежнем уровне в течение ближайших 12 месяцев?

Примерно какого процента роста/снижения цен вы ожидаете в ближайшие 12 месяцев?

Также потребители прогнозируют свои реальные доходы на этот период.

Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета позволяет оценить, какой динамики цен ждут потребители, как они настроены тратить деньги. Обычно индекс хорошо коррелирует с последующими индексами, характеризующими инфляцию (ИПЦ и т.д.). Вопросы анкеты охватывают повседневную жизнь на всей территории страны, за исключением Аляски и Гавайев, и поэтому индекс считается репрезентативным опережающим показателем инфляции и потребительской активности.

Если индекс снижается, это говорит о том, что потребители не ждут повышения цен в ближайшем будущем. И напротив, рост индикатора позволяет предположить, что домохозяйства готовы к росту цен. В общем случае рост индекса инфляционных ожиданий положительно отражается на котировках американского доллара.

График последних значений: