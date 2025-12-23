Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Германии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.0%
|3 кв. 2025
|0.0%
|Квартал
|Уровень безработицы
|6.3%
|нояб. 2025
|6.3%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.3%
|нояб. 2025
|2.3%
|Месяц
|Счет текущих операций без учета сезонных колебаний
|€14.8 млрд
|окт. 2025
|€15.8 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|€16.8 млрд
|окт. 2025
|€15.3 млрд
|Месяц
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: 0.7%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт г/г, Актуальное: -1.9%, Прогноз: -2.8%, Предыдущее: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт г/г, Актуальное: 0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.5%
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2026.01.02 08:55, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций
|2.67%
|2.62%
|Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций
|2.05%
|1.98%
|Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций
|3.26%
|3.17%
|Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций
|2.27%
|2.21%
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|0.3%
|3 кв. 2025
|0.3%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.0%
|3 кв. 2025
|0.0%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Изменение числа безработных
|1 тыс
|нояб. 2025
|-2 тыс
|Месяц
|Уровень безработицы
|6.3%
|нояб. 2025
|6.3%
|Месяц
|Число безработных
|2.973 млн
|нояб. 2025
|2.973 млн
|Месяц
|Число безработных без учета сезонных колебаний
|2.885 млн
|нояб. 2025
|2.911 млн
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Гармонизированный индекс потребительских цен г/г
|2.6%
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Гармонизированный индекс потребительских цен м/м
|-0.5%
|нояб. 2025
|-0.5%
|Месяц
|Индекс оптовых цен г/г
|1.5%
|нояб. 2025
|1.1%
|Месяц
|Индекс оптовых цен м/м
|0.3%
|нояб. 2025
|0.3%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.3%
|нояб. 2025
|2.3%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|-0.2%
|Месяц
|Индекс цен на импорт г/г
|-1.9%
|нояб. 2025
|-1.4%
|Месяц
|Индекс цен на импорт м/м
|0.5%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Индекс цен на экспорт г/г
|0.3%
|нояб. 2025
|0.5%
|Месяц
|Индекс цен на экспорт м/м
|0.2%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|1.9%
|нояб. 2025
|0.3%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|0.5%
|нояб. 2025
|-0.3%
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта м/м
|-1.2%
|окт. 2025
|3.1%
|Месяц
|Объем экспорта м/м
|0.1%
|окт. 2025
|1.5%
|Месяц
|Счет текущих операций без учета сезонных колебаний
|€14.8 млрд
|окт. 2025
|€15.8 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|€16.8 млрд
|окт. 2025
|€15.3 млрд
|Месяц
|Торговый баланс без учета сезонных колебаний
|€17.3 млрд
|окт. 2025
|€17.3 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс делового климата от Ifo
|87.6
|дек. 2025
|88.0
|Месяц
|Индекс деловых ожиданий от ifo
|89.7
|дек. 2025
|90.5
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|48.2
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|53.1
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global
|45.2
|нояб. 2025
|42.8
|Месяц
|Индекс текущих экономических условий от ZEW
|-81.0
|дек. 2025
|Месяц
|Индекс экономических настроений от ZEW
|45.8
|дек. 2025
|Месяц
|Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|53.1
|Месяц
|Оценка текущей деловой ситуации от Ifo
|85.6
|дек. 2025
|85.6
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|0.8%
|окт. 2025
|-1.4%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|1.8%
|окт. 2025
|1.1%
|Месяц
|Промышленные заказы г/г
|-0.7%
|окт. 2025
|-3.4%
|Месяц
|Промышленные заказы м/м
|1.5%
|окт. 2025
|2.0%
|Месяц
|Число регистраций новых автомобилей г/г
|2.5%
|нояб. 2025
|7.8%
|Месяц
|Число регистраций новых автомобилей м/м
|0.2%
|нояб. 2025
|6.2%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительского доверия от GfK
|N/D
|янв. 2026
|Месяц
|Розничные продажи г/г
|0.8%
|окт. 2025
|1.4%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|0.3%
|окт. 2025
|-0.5%
|Месяц