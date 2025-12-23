КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Германии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.0% 3 кв. 2025 0.0% Квартал
Уровень безработицы 6.3% нояб. 2025 6.3% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.3% нояб. 2025 2.3% Месяц
Счет текущих операций без учета сезонных колебаний €​14.8 млрд окт. 2025 €​15.8 млрд Месяц
Торговый баланс €​16.8 млрд окт. 2025 €​15.3 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: 0.7%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт г/г, Актуальное: -1.9%, Прогноз: -2.8%, Предыдущее: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт г/г, Актуальное: 0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.5%
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2026.01.02 08:55, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций 2.67% 2.62%
Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций 2.05% 1.98%
Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций 3.26% 3.17%
Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций 2.27% 2.21%
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 0.3% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
ВВП кв/кв 0.0% 3 кв. 2025 0.0% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение числа безработных 1 тыс нояб. 2025 -2 тыс Месяц
Уровень безработицы 6.3% нояб. 2025 6.3% Месяц
Число безработных 2.973 млн нояб. 2025 2.973 млн Месяц
Число безработных без учета сезонных колебаний 2.885 млн нояб. 2025 2.911 млн Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 2.6% нояб. 2025 2.6% Месяц
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м -0.5% нояб. 2025 -0.5% Месяц
Индекс оптовых цен г/г 1.5% нояб. 2025 1.1% Месяц
Индекс оптовых цен м/м 0.3% нояб. 2025 0.3% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.3% нояб. 2025 2.3% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Индекс цен на импорт г/г -1.9% нояб. 2025 -1.4% Месяц
Индекс цен на импорт м/м 0.5% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен на экспорт г/г 0.3% нояб. 2025 0.5% Месяц
Индекс цен на экспорт м/м 0.2% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен производителей г/г 1.9% нояб. 2025 0.3% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.5% нояб. 2025 -0.3% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта м/м -1.2% окт. 2025 3.1% Месяц
Объем экспорта м/м 0.1% окт. 2025 1.5% Месяц
Счет текущих операций без учета сезонных колебаний €​14.8 млрд окт. 2025 €​15.8 млрд Месяц
Торговый баланс €​16.8 млрд окт. 2025 €​15.3 млрд Месяц
Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​17.3 млрд окт. 2025 €​17.3 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового климата от Ifo 87.6 дек. 2025 88.0 Месяц
Индекс деловых ожиданий от ifo 89.7 дек. 2025 90.5 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global N/D дек. 2025 48.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global N/D дек. 2025 53.1 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global 45.2 нояб. 2025 42.8 Месяц
Индекс текущих экономических условий от ZEW -81.0 дек. 2025 Месяц
Индекс экономических настроений от ZEW 45.8 дек. 2025 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global N/D дек. 2025 53.1 Месяц
Оценка текущей деловой ситуации от Ifo 85.6 дек. 2025 85.6 Месяц
Промышленное производство г/г 0.8% окт. 2025 -1.4% Месяц
Промышленное производство м/м 1.8% окт. 2025 1.1% Месяц
Промышленные заказы г/г -0.7% окт. 2025 -3.4% Месяц
Промышленные заказы м/м 1.5% окт. 2025 2.0% Месяц
Число регистраций новых автомобилей г/г 2.5% нояб. 2025 7.8% Месяц
Число регистраций новых автомобилей м/м 0.2% нояб. 2025 6.2% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительского доверия от GfK N/D янв. 2026 Месяц
Розничные продажи г/г 0.8% окт. 2025 1.4% Месяц
Розничные продажи м/м 0.3% окт. 2025 -0.5% Месяц