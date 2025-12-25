Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по серебру, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по серебру в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Серебро — один из популярных сырьевых активов. Часто его котировки идут параллельно с котировками золота, поскольку актив этот часто рассматривается как резервный. Однако динамика серебра связана и с глобальными новостями о динамике его добычи. Рост объема длинных позиций, открытых на «серебряные» фьючерсы, косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке серебра. Однако прямого влияния на цены этот параметр не оказывает в силу небольшого объема представленных CFTC данных, по сравнению с мировым масштабом.

