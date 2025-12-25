КалендарьРазделы

Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по серебру, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по серебру в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Серебро — один из популярных сырьевых активов. Часто его котировки идут параллельно с котировками золота, поскольку актив этот часто рассматривается как резервный. Однако динамика серебра связана и с глобальными новостями о динамике его добычи. Рост объема длинных позиций, открытых на «серебряные» фьючерсы, косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке серебра. Однако прямого влияния на цены этот параметр не оказывает в силу небольшого объема представленных CFTC данных, по сравнению с мировым масштабом.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
52.3 тыс
23 сент. 2025
52.3 тыс
51.5 тыс
16 сент. 2025
51.5 тыс
53.9 тыс
9 сент. 2025
53.9 тыс
55.9 тыс
2 сент. 2025
55.9 тыс
46.5 тыс
26 авг. 2025
46.5 тыс
46.5 тыс
19 авг. 2025
46.5 тыс
44.3 тыс
12 авг. 2025
44.3 тыс
50.7 тыс
5 авг. 2025
50.7 тыс
59.4 тыс
29 июл. 2025
59.4 тыс
60.6 тыс
22 июл. 2025
60.6 тыс
59.4 тыс
15 июл. 2025
59.4 тыс
58.5 тыс
8 июл. 2025
58.5 тыс
63.4 тыс
1 июл. 2025
63.4 тыс
62.9 тыс
24 июн. 2025
62.9 тыс
67.2 тыс
17 июн. 2025
67.2 тыс
66.7 тыс
10 июн. 2025
66.7 тыс
60.8 тыс
3 июн. 2025
60.8 тыс
53.0 тыс
27 мая 2025
53.0 тыс
50.0 тыс
20 мая 2025
50.0 тыс
47.8 тыс
13 мая 2025
47.8 тыс
49.3 тыс
6 мая 2025
49.3 тыс
49.9 тыс
29 апр. 2025
49.9 тыс
44.7 тыс
22 апр. 2025
44.7 тыс
43.9 тыс
15 апр. 2025
43.9 тыс
46.5 тыс
8 апр. 2025
46.5 тыс
57.3 тыс
1 апр. 2025
57.3 тыс
61.0 тыс
25 мар. 2025
61.0 тыс
62.3 тыс
18 мар. 2025
62.3 тыс
59.5 тыс
11 мар. 2025
59.5 тыс
53.3 тыс
4 мар. 2025
53.3 тыс
52.9 тыс
25 февр. 2025
52.9 тыс
54.5 тыс
18 февр. 2025
54.5 тыс
49.7 тыс
11 февр. 2025
49.7 тыс
50.4 тыс
4 февр. 2025
50.4 тыс
44.4 тыс
28 янв. 2025
44.4 тыс
47.5 тыс
21 янв. 2025
47.5 тыс
46.1 тыс
14 янв. 2025
46.1 тыс
40.9 тыс
7 янв. 2025
40.9 тыс
40.2 тыс
