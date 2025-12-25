Экономический календарь
Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|Средняя
|52.9
|53.3
|
53.3
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|54.3
|
52.9
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment) демонстрирует, как американские потребители оценивают относительный уровень текущих и будущих экономических условий. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для вычисления этого и еще четырех индексов.
Для расчета индекса настроения потребителей выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:
- Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?
- Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?
- Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?
- Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?
- Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок (эта серия включает вопросы о покупке дома, машины и т.д.)?
Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 6,7558 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить, насколько уверены в силе экономики американские домохозяйства, как изменились их финансовые условия, чего они ждут в будущем и как оценивают текущее финансовое положение — в частности, готовы ли они тратить деньги. Рост индекса позволяет сделать благоприятный прогноз здоровья американской экономики. Оптимистичные настроения по поводу крупных покупок в настоящее время могут стать опережающим показателем роста потребительской активности в стране, а значит, и роста инфляции. Увеличение индекса настроения потребителей положительно отражается на котировках американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
