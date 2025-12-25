КалендарьРазделы

Индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Мичиганский университет (University of Michigan)
Потребитель
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment) демонстрирует, как американские потребители оценивают относительный уровень текущих и будущих экономических условий. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для вычисления этого и еще четырех индексов.

Для расчета индекса настроения потребителей выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:

  • Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?
  • Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?
  • Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?
  • Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?
  • Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок (эта серия включает вопросы о покупке дома, машины и т.д.)?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 6,7558 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить, насколько уверены в силе экономики американские домохозяйства, как изменились их финансовые условия, чего они ждут в будущем и как оценивают текущее финансовое положение — в частности, готовы ли они тратить деньги. Рост индекса позволяет сделать благоприятный прогноз здоровья американской экономики. Оптимистичные настроения по поводу крупных покупок в настоящее время могут стать опережающим показателем роста потребительской активности в стране, а значит, и роста инфляции. Увеличение индекса настроения потребителей положительно отражается на котировках американского доллара.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
52.9
53.3
53.3
дек. 2025 предв.
53.3
50.5
51.0
нояб. 2025
51.0
50.3
50.3
нояб. 2025 предв.
50.3
55.3
53.6
окт. 2025
53.6
55.0
55.0
окт. 2025 предв.
55.0
55.2
55.1
сент. 2025
55.1
55.4
55.4
сент. 2025 предв.
55.4
59.0
58.2
авг. 2025
58.2
58.6
58.6
авг. 2025 предв.
58.6
58.0
61.7
июль 2025
61.7
61.8
61.8
июль 2025 предв.
61.8
65.5
60.7
июнь 2025
60.7
60.5
60.5
июнь 2025 предв.
60.5
51.9
52.2
май 2025
52.2
50.8
50.8
май 2025 предв.
50.8
49.3
52.2
апр. 2025
52.2
50.8
50.8
апр. 2025 предв.
50.8
56.1
57.0
март 2025
57.0
57.9
57.9
март 2025 предв.
57.9
64.6
64.7
февр. 2025
64.7
67.8
67.8
февр. 2025 предв.
67.8
70.8
71.1
янв. 2025
71.1
73.2
73.2
янв. 2025 предв.
73.2
74.5
74.0
дек. 2024
74.0
74.0
74.0
дек. 2024 предв.
74.0
70.4
71.8
нояб. 2024
71.8
73.0
73.0
нояб. 2024 предв.
73.0
70.7
70.5
окт. 2024
70.5
68.9
68.9
окт. 2024 предв.
68.9
71.9
70.1
сент. 2024
70.1
69.0
69.0
сент. 2024 предв.
69.0
69.3
67.9
авг. 2024
67.9
67.8
67.8
авг. 2024 предв.
67.8
66.3
66.4
июль 2024
66.4
66.0
66.0
июль 2024 предв.
66.0
72.9
68.2
июнь 2024
68.2
65.6
65.6
июнь 2024 предв.
65.6
68.8
69.1
май 2024
69.1
67.4
67.4
май 2024 предв.
67.4
73.5
77.2
апр. 2024
77.2
77.9
77.9
апр. 2024 предв.
77.9
78.6
79.4
март 2024
79.4
76.5
76.5
март 2024 предв.
76.5
72.2
76.9
февр. 2024
76.9
79.6
79.6
февр. 2024 предв.
79.6
78.9
79.0
янв. 2024
79.0
78.8
78.8
янв. 2024 предв.
78.8
73.6
69.7
дек. 2023
69.7
69.4
69.4
дек. 2023 предв.
69.4
61.0
61.3
