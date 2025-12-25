Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment) демонстрирует, как американские потребители оценивают относительный уровень текущих и будущих экономических условий. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для вычисления этого и еще четырех индексов.

Для расчета индекса настроения потребителей выясняется мнение респондентов, в том числе, по следующим вопросам:

Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?

Как вы думаете, через год вы и ваша семья улучшите, ухудшите ваши финансовые условия, или же они не изменятся?

Как вы думаете, в течение следующих 12 месяцев деловые условия в стране в финансовом отношении целом улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений?

Забегая вперед, что бы вы сказали по поводу условий в стране на ближайшие 5 лет? Ожидаете ли вы стабильности или же, наоборот, роста безработицы или депрессии?

Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок (эта серия включает вопросы о покупке дома, машины и т.д.)?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 6,7558 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить, насколько уверены в силе экономики американские домохозяйства, как изменились их финансовые условия, чего они ждут в будущем и как оценивают текущее финансовое положение — в частности, готовы ли они тратить деньги. Рост индекса позволяет сделать благоприятный прогноз здоровья американской экономики. Оптимистичные настроения по поводу крупных покупок в настоящее время могут стать опережающим показателем роста потребительской активности в стране, а значит, и роста инфляции. Увеличение индекса настроения потребителей положительно отражается на котировках американского доллара.

График последних значений: