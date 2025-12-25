Чистый объем спекулятивных позиций по NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на новозеландский доллар, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи).

Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по новозеландскому доллару в США.

График последних значений: