КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Низкая N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Чистый объем спекулятивных позиций по NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на новозеландский доллар, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи).

Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по новозеландскому доллару в США.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
-21.1 тыс
23 сент. 2025
-21.1 тыс
-18.0 тыс
16 сент. 2025
-18.0 тыс
-8.7 тыс
9 сент. 2025
-8.7 тыс
-6.5 тыс
2 сент. 2025
-6.5 тыс
-6.1 тыс
26 авг. 2025
-6.1 тыс
-4.1 тыс
19 авг. 2025
-4.1 тыс
-4.7 тыс
12 авг. 2025
-4.7 тыс
-4.8 тыс
5 авг. 2025
-4.8 тыс
-2.1 тыс
29 июл. 2025
-2.1 тыс
-3.2 тыс
22 июл. 2025
-3.2 тыс
3.6 тыс
15 июл. 2025
3.6 тыс
4.9 тыс
8 июл. 2025
4.9 тыс
4.2 тыс
1 июл. 2025
4.2 тыс
2.8 тыс
24 июн. 2025
2.8 тыс
-1.3 тыс
17 июн. 2025
-1.3 тыс
-21.2 тыс
10 июн. 2025
-21.2 тыс
-23.7 тыс
3 июн. 2025
-23.7 тыс
-24.4 тыс
27 мая 2025
-24.4 тыс
-23.7 тыс
20 мая 2025
-23.7 тыс
-22.6 тыс
13 мая 2025
-22.6 тыс
-23.1 тыс
6 мая 2025
-23.1 тыс
-21.5 тыс
29 апр. 2025
-21.5 тыс
-26.9 тыс
22 апр. 2025
-26.9 тыс
-33.1 тыс
15 апр. 2025
-33.1 тыс
-39.2 тыс
8 апр. 2025
-39.2 тыс
-45.0 тыс
1 апр. 2025
-45.0 тыс
-41.6 тыс
25 мар. 2025
-41.6 тыс
-40.4 тыс
18 мар. 2025
-40.4 тыс
-52.9 тыс
11 мар. 2025
-52.9 тыс
-55.8 тыс
4 мар. 2025
-55.8 тыс
-53.7 тыс
25 февр. 2025
-53.7 тыс
-52.2 тыс
18 февр. 2025
-52.2 тыс
-49.3 тыс
11 февр. 2025
-49.3 тыс
-49.1 тыс
4 февр. 2025
-49.1 тыс
-47.0 тыс
28 янв. 2025
-47.0 тыс
-51.2 тыс
21 янв. 2025
-51.2 тыс
-52.1 тыс
14 янв. 2025
-52.1 тыс
-54.6 тыс
7 янв. 2025
-54.6 тыс
-46.0 тыс
12345678...19
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания