Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit/CIPS (Markit/CIPS Manufacturing PMI) рассчитывается Markit совместно с Британским Королевским институтом закупок и поставок (CIPS). Он характеризует бизнес-условия и уровень активности менеджеров по закупкам в производственном секторе британской экономики.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 600 компаний производственного сектора Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

объем выпущенной продукции (отгрузку);

количество новых полученных заказов;

отложенные заказы (как мера отставания работы);

уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе производства);

полученные цены (цены на продукцию);

время получения заказов от подрядчиков;

материальные запасы;

занятость;

производительность на краткосрочную перспективу.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. PMI — композитный индекс, который составлен из 5 отдельных индексов, характеризующих новые заказы, уровень производства, занятость, время получения заказов от поставщиков, товарно-материальные запасы на складах.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.

График последних значений: