Индекс потребительских цен Токио г/г (Tokyo CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. В силу высокой волатильности в связи с погодными условиями в расчет не входят свежие продукты питания.

ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране.

Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Базовый индекс потребительских цен Токио рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги в Токио за исключением продуктов питания и энергии.

CPI рассчитывается на основе данных, ежемесячно собираемых Министерством внутренних дел и связи. Он отражает изменение розничной цены на товар в момент фактического приобретения его потребителем. Есть два типа индикатора: Регион Токио и Общенациональный. В дополнение к общему индексу, который включает в себя все продукты, существует отдельный "общий индекс за исключением скоропортящихся продуктов", в которые не включены товары с большими колебаниями цен.

Индикатор отражает уровень жизни населения и зачастую называется "экономическим термометром". Это важный показатель, используемый для экономической политики.

