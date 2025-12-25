Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Средняя
|2.8%
|2.4%
|
2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.8%
|
2.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен Токио г/г (Tokyo CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. В силу высокой волатильности в связи с погодными условиями в расчет не входят свежие продукты питания.
ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране.
Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Базовый индекс потребительских цен Токио рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги в Токио за исключением продуктов питания и энергии.
CPI рассчитывается на основе данных, ежемесячно собираемых Министерством внутренних дел и связи. Он отражает изменение розничной цены на товар в момент фактического приобретения его потребителем. Есть два типа индикатора: Регион Токио и Общенациональный. В дополнение к общему индексу, который включает в себя все продукты, существует отдельный "общий индекс за исключением скоропортящихся продуктов", в которые не включены товары с большими колебаниями цен.
Индикатор отражает уровень жизни населения и зачастую называется "экономическим термометром". Это важный показатель, используемый для экономической политики.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
