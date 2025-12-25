Экономический календарь
Валовой внутренний продукт, или ВВП, кв/кв (GDP q/q) отражает изменение рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных национальной экономикой, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим, за вычетом расходов на производство. ВВП США рассчитывается по расходам. В соответствии с этим подходом, формула расчета в общем виде выглядит как сумма следующих слагаемых:
- расходы на личное потребление;
- валовое накопление капитала (инвестиции в частные компании – покупка станков, оборудования и т.д.);
- государственные расходы (как на потребление, так и в виде инвестиций);
- чистый экспорт страны (экспорт минус импорт. Это слагаемое может иметь отрицательное значение).
Бюро экономического анализа США оценивает компоненты ВВП на основе данных опросов розничных продавцов, производителей и строителей, а также путем анализа торговых потоков.
Учитывая, что ВВП основывается на денежной оценке стоимости продукции, этот показатель требует поправки на инфляцию. Так появляется разделение на реальный и номинальный ВВП. Номинальный ВВП игнорирует инфляцию и дефляцию, поэтому с его помощью сложно оценивать изменение показателя. Реальный ВВП имеет поправку на инфляцию, поэтому дает возможность сравнивать активность экономики за разные долгосрочные периоды (например, выражать его изменение в процентах по отношению к предыдущему году или кварталу). Для этого в формулу расчета включается дефлятор ВВП.
ВВП обычно используется как показатель экономического состояния страны и уровня жизни. Его рост трактуется как усиление экономики, снижение – как ослабление.
Влияние ВВП на котировки доллара связано с инфляцией. В свою очередь, связь ВВП и инфляции достаточно тонка. В общем случае рост ВВП связан в первую очередь с ростом расходов внутри страны, а при этом обычно увеличивается инфляция. До определенного момента это подстегивает экономику, и котировки доллара растут. Однако слишком быстрый рост ВВП опасен, поскольку инфляционный перегрев приведет к ослаблению экономики. Большинство экономистов сегодня утверждают, что для безопасного и стабильного функционирования экономики рост ВВП в год должен составлять 2,5% - 3,5%.
