Экономический календарь
Ожидания по отпускным ценам в производстве в Европейском Союзе (European Union Industry Selling Price Expectations)
|Низкая
|9.9
|10.5
|
7.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|8.7
|
9.9
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
С мая 2003 года Европейская комиссия проводит опросы предпринимателей с целью сбора прямых количественных данных о восприятии и ожиданиях предпринимателей относительно инфляции в еврозоне, Европейском союзе (ЕС) и странах-кандидатах. Целью опроса является выявление мнений предпринимателей об инфляции. Собираемые данные считаются важными и учитываются при проведении денежно-кредитной политики, в частности потому, что они легко доступны и отражают ожидания участников экономического рынка.
Традиционный индекс цен производителей (PPI) измеряет только текущую инфляцию, а не будущие значения. И хотя данный индекс рассчитывается на основе субъективных оценок более чем 100 000 компаний, возможные ошибки в субъективной оценке могут быть в некоторой степени исправлены математически, что делает данные исследования незаменимыми для экономического анализа в ЕС, а также для мониторинга перспектив Экономического и валютного союза ЕС и развития экономик стран-кандидатов. На основе опросов составляются полугодовые прогнозы и аналитика циклических изменений (например, определение точек разворота). Также данные используются различными службами Комиссии, ЕЦБ и ОЭСР.
Опросы проводятся в первую половину месяца, а результаты из публикуются в последний день того же месяца. Респондентам предлагается оценить текущие и ожидаемые изменения цен, выбрав из шести возможных вариантов: сильно, умерено или незначительно выросли, стабильны, упали и "затрудняюсь ответить".
Влияние публикации данных сильно зависит от текущей экономической ситуации. Слишком высокая инфляция может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что, в свою очередь, может привести к росту валюты. Однако в сложной экономической обстановке растущая инфляция может еще больше усугубить рецессию, что может отрицательно повлиять на валюту.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ожидания по отпускным ценам в производстве в Европейском Союзе (European Union Industry Selling Price Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress