С мая 2003 года Европейская комиссия проводит опросы предпринимателей с целью сбора прямых количественных данных о восприятии и ожиданиях предпринимателей относительно инфляции в еврозоне, Европейском союзе (ЕС) и странах-кандидатах. Целью опроса является выявление мнений предпринимателей об инфляции. Собираемые данные считаются важными и учитываются при проведении денежно-кредитной политики, в частности потому, что они легко доступны и отражают ожидания участников экономического рынка.

Традиционный индекс цен производителей (PPI) измеряет только текущую инфляцию, а не будущие значения. И хотя данный индекс рассчитывается на основе субъективных оценок более чем 100 000 компаний, возможные ошибки в субъективной оценке могут быть в некоторой степени исправлены математически, что делает данные исследования незаменимыми для экономического анализа в ЕС, а также для мониторинга перспектив Экономического и валютного союза ЕС и развития экономик стран-кандидатов. На основе опросов составляются полугодовые прогнозы и аналитика циклических изменений (например, определение точек разворота). Также данные используются различными службами Комиссии, ЕЦБ и ОЭСР.

Опросы проводятся в первую половину месяца, а результаты из публикуются в последний день того же месяца. Респондентам предлагается оценить текущие и ожидаемые изменения цен, выбрав из шести возможных вариантов: сильно, умерено или незначительно выросли, стабильны, упали и "затрудняюсь ответить".

Влияние публикации данных сильно зависит от текущей экономической ситуации. Слишком высокая инфляция может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что, в свою очередь, может привести к росту валюты. Однако в сложной экономической обстановке растущая инфляция может еще больше усугубить рецессию, что может отрицательно повлиять на валюту.

График последних значений: