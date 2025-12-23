КалендарьРазделы

Страны

Экономический календарь и индикаторы Японии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв -0.6% 3 кв. 2025 Квартал
Уровень безработицы 2.6% окт. 2025 2.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.9% нояб. 2025 3.0% Месяц
Решение Банка Японии по процентной ставке 0.8% 0.5%
Торговый баланс N/D нояб. 2025 ¥​-231.8 млрд Месяц

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 05:00, JPY, Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.2%, Прогноз: 2.5%, Предыдущее: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 1.3%, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 1.5%
2025.12.23 23:50, JPY, Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.7%, Прогноз: 2.9%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов м/м
2025.12.24 23:50, JPY, Инвестиции в иностранные облигации, Актуальное: ¥​103.0 млрд, Предыдущее: ¥​355.8 млрд
2025.12.24 23:50, JPY, Иностранные инвестиции в японские акции, Актуальное: ¥​-1234.8 млрд, Предыдущее: ¥​214.2 млрд
2025.12.25 05:00, JPY, Заказы в секторе строительства г/г, Актуальное: 9.5%, Прогноз: 10.6%, Предыдущее: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов г/г, Актуальное: -8.5%, Прогноз: 8.9%, Предыдущее: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов в годовом исчислении, Актуальное: 0.718 млн, Предыдущее: 0.803 млн
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 1.7%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г, Прогноз: 3.2%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Уровень безработицы, Прогноз: 2.4%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м, Предыдущее: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Соотношение числа вакансий и соискателей, Прогноз: 1.18, Предыдущее: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи крупных продавцов г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м
2025.12.28 23:50, JPY, Публикация резюме мнений от Банка Японии
2025.12.29 20:30, JPY, Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии 1.872% 1.658%
Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии 3.427% 3.166%
Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г -2.3% 3 кв. 2025 Квартал
ВВП кв/кв -0.6% 3 кв. 2025 Квартал
Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв -0.2% 3 кв. 2025 Квартал
Частное потребление кв/кв 0.2% 3 кв. 2025 Квартал
Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв -0.2% 3 кв. 2025 Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение средней заработной платы г/г 2.6% окт. 2025 2.1% Месяц
Оплата за сверхурочную работу г/г 1.5% окт. 2025 1.0% Месяц
Реальная заработная плата г/г -0.7% окт. 2025 -1.3% Месяц
Соотношение числа вакансий и соискателей 1.18 окт. 2025 1.20 Месяц
Уровень безработицы 2.6% окт. 2025 2.6% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г 2.8% нояб. 2025 2.8% Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.0% Месяц
Дефлятор ВВП г/г 3.4% 3 кв. 2025 Квартал
Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г 3.0% нояб. 2025 3.1% Месяц
Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г 2.8% нояб. 2025 2.8% Месяц
Индекс потребительских цен в Токио г/г 2.7% нояб. 2025 2.7% Месяц
Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м 0.3% нояб. 2025 0.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.9% нояб. 2025 3.0% Месяц
Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м 0.4% нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г 2.7% нояб. 2025 2.7% Месяц
Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м 0.3% нояб. 2025 0.5% Месяц
Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г 2.7% нояб. 2025 2.7% Месяц
Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г 1.3% нояб. 2025 1.5% Месяц
Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г 2.2% нояб. 2025 2.2% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Денежная база от Банка Японии г/г -8.5% нояб. 2025 -7.8% Месяц
Денежная масса L от Банка Японии г/г 2.1% нояб. 2025 2.1% Месяц
Денежная масса M2 от Банка Японии г/г 1.8% нояб. 2025 1.6% Месяц
Денежная масса M3 от Банка Японии г/г 1.2% нояб. 2025 1.1% Месяц
Индекс экономических обозревателей 48.7 нояб. 2025 49.1 Месяц
Международные резервы $​1359.4 млрд нояб. 2025 $​1347.4 млрд Месяц
Прогноз индекса экономических обозревателей 50.3 нояб. 2025 53.1 Месяц
Решение Банка Японии по процентной ставке 0.8% 0.5%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Баланс внешней торговли товарами N/D окт. 2025 Месяц
Объем импорта г/г N/D нояб. 2025 0.7% Месяц
Объем экспорта г/г N/D нояб. 2025 3.6% Месяц
Счет текущих операций без учета сезонных колебаний N/D окт. 2025 ¥​4483.3 млрд Месяц
Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний N/D окт. 2025 ¥​4347.6 млрд Месяц
Торговый баланс N/D нояб. 2025 ¥​-231.8 млрд Месяц
Торговый баланс с учетом сезонных колебаний ¥​62.9 млрд нояб. 2025 ¥​74.0 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Инвестиции в иностранные облигации ¥​103.0 млрд 20 дек. 2025 ¥​355.8 млрд Неделя
Иностранные инвестиции в японские акции ¥​-1234.8 млрд 20 дек. 2025 ¥​214.2 млрд Неделя
Объём кредитования от Банка Японии г/г 4.2% нояб. 2025 4.1% Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Базовые заказы в машиностроении г/г 12.5% окт. 2025 11.6% Месяц
Базовые заказы в машиностроении м/м 7.0% окт. 2025 4.2% Месяц
Заказы в секторе станкостроения г/г N/D нояб. 2025 Месяц
Заказы в секторе строительства г/г 9.5% нояб. 2025 -10.1% Месяц
Индекс активности во всех отраслях экономики м/м 1.3% июль 2020 6.8% Месяц
Индекс ведущих экономических индикаторов N/D окт. 2025 Месяц
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м N/D окт. 2025 Месяц
Индекс деловой активности в секторе услуг м/м N/D окт. 2025 0.3% Месяц
Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии 34 4 кв. 2025 34 Квартал
Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии 15 4 кв. 2025 14 Квартал
Индекс деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии 15 4 кв. 2025 14 Квартал
Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии 6 4 кв. 2025 1 Квартал
Индекс деловых условий крупных производителей 4.7 4 кв. 2025 3.8 Квартал
Индекс капитальных расходов крупных предприятий Tankan Банка Японии 12.6% 4 кв. 2025 12.5% Квартал
Индекс капитальных расходов малых предприятий Tankan Банка Японии 0.1% 4 кв. 2025 -2.3% Квартал
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank 48.7 нояб. 2025 48.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank 53.2 нояб. 2025 53.1 Месяц
Индекс совпадающих индикаторов N/D окт. 2025 Месяц
Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м N/D окт. 2025 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank 52.0 нояб. 2025 51.5 Месяц
Коэффициент использования производственных мощностей N/D окт. 2025 2.5% Месяц
Объем капиталовложений г/г N/D 3 кв. 2025 7.6% Квартал
Прогноз деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии 28 4 кв. 2025 28 Квартал
Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии 15 4 кв. 2025 12 Квартал
Прогноз деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии 10 4 кв. 2025 10 Квартал
Прогноз деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии 2 4 кв. 2025 -1 Квартал
Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м N/D нояб. 2025 1.9% Месяц
Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м N/D дек. 2025 -0.9% Месяц
Промышленное производство г/г N/D окт. 2025 Месяц
Промышленное производство м/м N/D окт. 2025 Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей N/D нояб. 2025 35.8 Месяц
Индекс расходов домохозяйств г/г -3.0% окт. 2025 1.8% Месяц
Индекс расходов домохозяйств м/м -3.5% окт. 2025 -0.7% Месяц
Розничные продажи г/г N/D окт. 2025 0.5% Месяц
Розничные продажи крупных продавцов г/г N/D окт. 2025 1.9% Месяц
Розничные продажи м/м N/D окт. 2025 0.3% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Объём строительства новых домов в годовом исчислении 0.718 млн нояб. 2025 0.803 млн Месяц
Объём строительства новых домов г/г -8.5% нояб. 2025 3.2% Месяц