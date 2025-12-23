Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Японии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|-0.6%
|3 кв. 2025
|Квартал
|Уровень безработицы
|2.6%
|окт. 2025
|2.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.9%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Решение Банка Японии по процентной ставке
|0.8%
|0.5%
|Торговый баланс
|N/D
|нояб. 2025
|¥-231.8 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 05:00, JPY, Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.2%, Прогноз: 2.5%, Предыдущее: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 1.3%, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 1.5%
2025.12.23 23:50, JPY, Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.7%, Прогноз: 2.9%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов м/м
2025.12.24 23:50, JPY, Инвестиции в иностранные облигации, Актуальное: ¥103.0 млрд, Предыдущее: ¥355.8 млрд
2025.12.24 23:50, JPY, Иностранные инвестиции в японские акции, Актуальное: ¥-1234.8 млрд, Предыдущее: ¥214.2 млрд
2025.12.25 05:00, JPY, Заказы в секторе строительства г/г, Актуальное: 9.5%, Прогноз: 10.6%, Предыдущее: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов г/г, Актуальное: -8.5%, Прогноз: 8.9%, Предыдущее: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов в годовом исчислении, Актуальное: 0.718 млн, Предыдущее: 0.803 млн
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 1.7%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г, Прогноз: 3.2%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Уровень безработицы, Прогноз: 2.4%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м, Предыдущее: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Соотношение числа вакансий и соискателей, Прогноз: 1.18, Предыдущее: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи крупных продавцов г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м
2025.12.28 23:50, JPY, Публикация резюме мнений от Банка Японии
2025.12.29 20:30, JPY, Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC