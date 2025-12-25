Изменение запасов бензина от EIA (EIA Gasoline Stocks Change) говорит о том, выросло или снизилось за минувшую неделю количество запасов готового бензина на складах американских компаний.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов бензина характеризует спрос на нефтяное сырье на ближайшую перспективу. Спрос на бензин — сезонный показатель. Например, в летнее время он увеличивается, поскольку начинается сезон активных автомобильных путешествий — значит, количество запасов падает. Изменение производства бензина в США редко вызывает волатильность цен на топливо. Как правило, аналитики интерпретируют этот показатель в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

