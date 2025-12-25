КалендарьРазделы

Изменение запасов бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Stocks Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 1.959 млн
4.808 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение запасов бензина от EIA (EIA Gasoline Stocks Change) говорит о том, выросло или снизилось за минувшую неделю количество запасов готового бензина на складах американских компаний.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов бензина характеризует спрос на нефтяное сырье на ближайшую перспективу. Спрос на бензин — сезонный показатель. Например, в летнее время он увеличивается, поскольку начинается сезон активных автомобильных путешествий — значит, количество запасов падает. Изменение производства бензина в США редко вызывает волатильность цен на топливо. Как правило, аналитики интерпретируют этот показатель в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
1.959 млн
4.808 млн
12 дек. 2025
4.808 млн
6.346 млн
6.397 млн
5 дек. 2025
6.397 млн
5.682 млн
4.518 млн
28 нояб. 2025
4.518 млн
3.577 млн
2.513 млн
21 нояб. 2025
2.513 млн
4.015 млн
2.327 млн
14 нояб. 2025
2.327 млн
-3.638 млн
-0.945 млн
7 нояб. 2025
-0.945 млн
-8.838 млн
-4.729 млн
31 окт. 2025
-4.729 млн
-3.227 млн
-5.941 млн
24 окт. 2025
-5.941 млн
-2.926 млн
-2.147 млн
17 окт. 2025
-2.147 млн
2.252 млн
-0.267 млн
10 окт. 2025
-0.267 млн
-0.503 млн
-1.601 млн
3 окт. 2025
-1.601 млн
0.413 млн
4.125 млн
26 сент. 2025
4.125 млн
2.024 млн
-1.081 млн
19 сент. 2025
-1.081 млн
-2.241 млн
-2.347 млн
12 сент. 2025
-2.347 млн
-0.072 млн
1.458 млн
5 сент. 2025
1.458 млн
-0.977 млн
-3.795 млн
29 авг. 2025
-3.795 млн
-1.705 млн
-1.236 млн
22 авг. 2025
-1.236 млн
-0.569 млн
-2.720 млн
15 авг. 2025
-2.720 млн
-0.005 млн
-0.792 млн
8 авг. 2025
-0.792 млн
0.303 млн
-1.323 млн
1 авг. 2025
-1.323 млн
0.588 млн
-2.724 млн
25 июл. 2025
-2.724 млн
0.879 млн
-1.738 млн
18 июл. 2025
-1.738 млн
1.451 млн
3.399 млн
11 июл. 2025
3.399 млн
1.803 млн
-2.658 млн
4 июл. 2025
-2.658 млн
2.278 млн
4.188 млн
27 июн. 2025
4.188 млн
2.380 млн
-2.075 млн
20 июн. 2025
-2.075 млн
0.846 млн
0.209 млн
13 июн. 2025
0.209 млн
3.211 млн
1.504 млн
6 июн. 2025
1.504 млн
0.791 млн
5.219 млн
30 мая 2025
5.219 млн
-0.943 млн
-2.441 млн
23 мая 2025
-2.441 млн
1.238 млн
0.816 млн
16 мая 2025
0.816 млн
-3.188 млн
-1.022 млн
9 мая 2025
-1.022 млн
-2.995 млн
0.188 млн
2 мая 2025
0.188 млн
-2.032 млн
-4.003 млн
25 апр. 2025
-4.003 млн
-2.830 млн
-4.476 млн
18 апр. 2025
-4.476 млн
0.378 млн
-1.958 млн
11 апр. 2025
-1.958 млн
-2.806 млн
-1.600 млн
4 апр. 2025
-1.600 млн
-0.525 млн
-1.551 млн
28 мар. 2025
-1.551 млн
-1.691 млн
-1.446 млн
21 мар. 2025
-1.446 млн
2.035 млн
-0.527 млн
14 мар. 2025
-0.527 млн
-4.263 млн
-5.737 млн
7 мар. 2025
-5.737 млн
-3.778 млн
-1.433 млн
28 февр. 2025
-1.433 млн
-4.666 млн
0.369 млн
21 февр. 2025
0.369 млн
-1.607 млн
-0.151 млн
14 февр. 2025
-0.151 млн
-1.097 млн
-3.035 млн
7 февр. 2025
-3.035 млн
1.061 млн
2.233 млн
31 янв. 2025
2.233 млн
2.425 млн
2.957 млн
24 янв. 2025
2.957 млн
1.986 млн
2.332 млн
17 янв. 2025
2.332 млн
3.352 млн
5.852 млн
10 янв. 2025
5.852 млн
2.262 млн
6.330 млн
