Экономический календарь
Изменение запасов бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Stocks Change)
|Низкая
|N/D
|1.959 млн
|
4.808 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов бензина от EIA (EIA Gasoline Stocks Change) говорит о том, выросло или снизилось за минувшую неделю количество запасов готового бензина на складах американских компаний.
Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Изменение запасов бензина характеризует спрос на нефтяное сырье на ближайшую перспективу. Спрос на бензин — сезонный показатель. Например, в летнее время он увеличивается, поскольку начинается сезон активных автомобильных путешествий — значит, количество запасов падает. Изменение производства бензина в США редко вызывает волатильность цен на топливо. Как правило, аналитики интерпретируют этот показатель в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
