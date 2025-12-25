Незавершенные продажи на рынке недвижимости, г/г (Pending Home Sales y/y) — — индикатор, отражающий изменение количества контрактов на продажу жилой недвижимости, подписанных в отчетном месяце, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В расчет входят подписанные контракты на вторичную продажу отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах.

Отчет выпускается Национальной Ассоциацией Риэлторов США, в его подробной версии доступны данные как в абсолютном количестве проданных единиц жилья, так и в денежном выражении (в среднем по географическим регионам). Данные разбиты по четырем географическим регионам США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Проводится сезонная корректировка.

Поскольку завершение контракта занимает в США в среднем 6 – 8 недель, индекс незавершенных продаж — опережающий показатель реального состояния рынка жилья в США на два месяца вперед. По нему можно спрогнозировать значение другого важного индикатора – продаж на вторичном рынке жилья.

Аналитики ценят этот индикатор в том числе за большой объем выборки (охватывается вся территория страны) и за то, что в него включены не только индивидуальные дома, но и апартаменты, что дает большую объективность в оценке рынка жилья, чем, например, показатель объема строительства новых домов. Показатель характеризует силу рынка жилья, совокупный спрос на нем. Также по нему можно косвенно спрогнозировать динамику продаж связанных продуктов на среднесрочную перспективу: например, страховки на жилье или предметов домашнего обихода.

Рост показателя может положительно отразиться на котировках американского доллара.

График последних значений: