Экономический календарь и индикаторы Бразилии

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
Уровень безработицы за 3 месяца 5.4% окт. 2025 5.6% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.18% нояб. 2025 0.09% Месяц
Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке 15.00% 15.00%
Торговый баланс $​5.842 млрд нояб. 2025 $​6.964 млрд Месяц

2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен м/м, Актуальное: 0.25%, Прогноз: 0.39%, Предыдущее: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 4.41%, Прогноз: 4.64%, Предыдущее: 4.50%
2025.12.24 00:00, BRL, Рождественский сочельник
2025.12.25 00:00, BRL, Рождество
2025.12.26 17:30, BRL, Валютные потоки
2025.12.29 11:00, BRL, Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м, Прогноз: 0.62%, Предыдущее: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях
2025.12.29 20:30, BRL, Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития, Предыдущее: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Уровень безработицы за 3 месяца, Прогноз: 5.3%, Предыдущее: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Канун Нового года
2026.01.01 17:30, BRL, Валютные потоки
2026.01.02 13:00, BRL, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 48.8

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 1.8% 3 кв. 2025 2.4% Квартал
ВВП кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы за 3 месяца 5.4% окт. 2025 5.6% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.01% нояб. 2025 -0.03% Месяц
Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м 0.27% нояб. 2025 -0.36% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 4.46% нояб. 2025 4.68% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.18% нояб. 2025 0.09% Месяц
Индекс потребительских цен от FIPE м/м 0.20% нояб. 2025 0.27% Месяц
Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м 0.12% нояб. 2025 0.07% Месяц
Индекс цен производителей г/г -1.82% окт. 2025 -0.39% Месяц
Индекс цен производителей м/м -0.48% окт. 2025 -0.24% Месяц
Среднемесячный индекс потребительских цен г/г 4.41% дек. 2025 4.50% Месяц
Среднемесячный индекс потребительских цен м/м 0.25% дек. 2025 0.20% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные потоки N/D
Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м N/D окт. 2025 1.1% Месяц
Прямые иностранные инвестиции N/D окт. 2025 $​10.671 млрд Месяц
Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке 15.00% 15.00%
Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития 9.07% 4 кв. 2025 8.96% Квартал
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Счет текущих операций N/D окт. 2025 $​-9.774 млрд Месяц
Торговый баланс $​5.842 млрд нояб. 2025 $​6.964 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Номинальный баланс бюджета N/D окт. 2025 R$​-102.185 млрд Месяц
Первичный баланс бюджета N/D окт. 2025 R$​-17.452 млрд Месяц
Соотношение чистого долга и ВВП N/D окт. 2025 64.8% Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 48.8 нояб. 2025 48.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 50.1 нояб. 2025 47.7 Месяц
Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии N/D окт. 2025 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 49.6 нояб. 2025 48.2 Месяц
Объем сектора услуг г/г 2.2% окт. 2025 4.3% Месяц
Объем сектора услуг м/м 0.3% окт. 2025 0.7% Месяц
Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м N/D нояб. 2025 Месяц
Производство автомобилей от ANFAVEA м/м N/D нояб. 2025 Месяц
Промышленное производство г/г -0.5% окт. 2025 2.0% Месяц
Промышленное производство м/м 0.1% окт. 2025 -0.4% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей от FGV N/D дек. 2025 1.3 Месяц
Розничные продажи г/г 1.1% окт. 2025 0.8% Месяц
Розничные продажи м/м 0.5% окт. 2025 -0.3% Месяц