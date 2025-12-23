Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Бразилии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.1%
|3 кв. 2025
|0.3%
|Квартал
|Уровень безработицы за 3 месяца
|5.4%
|окт. 2025
|5.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.18%
|нояб. 2025
|0.09%
|Месяц
|Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке
|15.00%
|15.00%
|Торговый баланс
|$5.842 млрд
|нояб. 2025
|$6.964 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен м/м, Актуальное: 0.25%, Прогноз: 0.39%, Предыдущее: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 4.41%, Прогноз: 4.64%, Предыдущее: 4.50%
2025.12.24 00:00, BRL, Рождественский сочельник
2025.12.25 00:00, BRL, Рождество
2025.12.26 17:30, BRL, Валютные потоки
2025.12.29 11:00, BRL, Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м, Прогноз: 0.62%, Предыдущее: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях
2025.12.29 20:30, BRL, Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития, Предыдущее: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Уровень безработицы за 3 месяца, Прогноз: 5.3%, Предыдущее: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Канун Нового года
2026.01.01 17:30, BRL, Валютные потоки
2026.01.02 13:00, BRL, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 48.8
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|1.8%
|3 кв. 2025
|2.4%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.1%
|3 кв. 2025
|0.3%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы за 3 месяца
|5.4%
|окт. 2025
|5.6%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м
|0.01%
|нояб. 2025
|-0.03%
|Месяц
|Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м
|0.27%
|нояб. 2025
|-0.36%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|4.46%
|нояб. 2025
|4.68%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.18%
|нояб. 2025
|0.09%
|Месяц
|Индекс потребительских цен от FIPE м/м
|0.20%
|нояб. 2025
|0.27%
|Месяц
|Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м
|0.12%
|нояб. 2025
|0.07%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|-1.82%
|окт. 2025
|-0.39%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|-0.48%
|окт. 2025
|-0.24%
|Месяц
|Среднемесячный индекс потребительских цен г/г
|4.41%
|дек. 2025
|4.50%
|Месяц
|Среднемесячный индекс потребительских цен м/м
|0.25%
|дек. 2025
|0.20%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные потоки
|N/D
|Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м
|N/D
|окт. 2025
|1.1%
|Месяц
|Прямые иностранные инвестиции
|N/D
|окт. 2025
|$10.671 млрд
|Месяц
|Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке
|15.00%
|15.00%
|Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития
|9.07%
|4 кв. 2025
|8.96%
|Квартал
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Счет текущих операций
|N/D
|окт. 2025
|$-9.774 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|$5.842 млрд
|нояб. 2025
|$6.964 млрд
|Месяц
|Правительство
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Номинальный баланс бюджета
|N/D
|окт. 2025
|R$-102.185 млрд
|Месяц
|Первичный баланс бюджета
|N/D
|окт. 2025
|R$-17.452 млрд
|Месяц
|Соотношение чистого долга и ВВП
|N/D
|окт. 2025
|64.8%
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|48.8
|нояб. 2025
|48.2
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global
|50.1
|нояб. 2025
|47.7
|Месяц
|Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии
|N/D
|окт. 2025
|Месяц
|Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|49.6
|нояб. 2025
|48.2
|Месяц
|Объем сектора услуг г/г
|2.2%
|окт. 2025
|4.3%
|Месяц
|Объем сектора услуг м/м
|0.3%
|окт. 2025
|0.7%
|Месяц
|Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
|N/D
|нояб. 2025
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|-0.5%
|окт. 2025
|2.0%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|0.1%
|окт. 2025
|-0.4%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей от FGV
|N/D
|дек. 2025
|1.3
|Месяц
|Розничные продажи г/г
|1.1%
|окт. 2025
|0.8%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|0.5%
|окт. 2025
|-0.3%
|Месяц