Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Низкая N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по меди, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по меди в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Медь – популярный сырьевой актив на мировых рынках. Ее динамика тесно связана с уровнем добычи меди и с уровнем промышленного производства, в котором она активно используется. Рост объема длинных спекулятивных позиций по меди косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этого сырьевого актива, однако прямого влияния на его цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
30.2 тыс
23 сент. 2025
30.2 тыс
30.3 тыс
16 сент. 2025
30.3 тыс
27.2 тыс
9 сент. 2025
27.2 тыс
25.7 тыс
2 сент. 2025
25.7 тыс
26.2 тыс
26 авг. 2025
26.2 тыс
26.0 тыс
19 авг. 2025
26.0 тыс
28.2 тыс
12 авг. 2025
28.2 тыс
20.7 тыс
5 авг. 2025
20.7 тыс
37.3 тыс
29 июл. 2025
37.3 тыс
39.8 тыс
22 июл. 2025
39.8 тыс
40.7 тыс
15 июл. 2025
40.7 тыс
39.6 тыс
8 июл. 2025
39.6 тыс
33.7 тыс
1 июл. 2025
33.7 тыс
29.4 тыс
24 июн. 2025
29.4 тыс
23.8 тыс
17 июн. 2025
23.8 тыс
26.4 тыс
10 июн. 2025
26.4 тыс
24.1 тыс
3 июн. 2025
24.1 тыс
22.6 тыс
27 мая 2025
22.6 тыс
21.0 тыс
20 мая 2025
21.0 тыс
21.5 тыс
13 мая 2025
21.5 тыс
21.7 тыс
6 мая 2025
21.7 тыс
19.4 тыс
29 апр. 2025
19.4 тыс
24.8 тыс
22 апр. 2025
24.8 тыс
19.5 тыс
15 апр. 2025
19.5 тыс
24.2 тыс
8 апр. 2025
24.2 тыс
30.0 тыс
1 апр. 2025
30.0 тыс
34.1 тыс
25 мар. 2025
34.1 тыс
25.2 тыс
18 мар. 2025
25.2 тыс
18.6 тыс
11 мар. 2025
18.6 тыс
13.0 тыс
4 мар. 2025
13.0 тыс
19.0 тыс
25 февр. 2025
19.0 тыс
22.1 тыс
18 февр. 2025
22.1 тыс
20.9 тыс
11 февр. 2025
20.9 тыс
15.4 тыс
4 февр. 2025
15.4 тыс
13.0 тыс
28 янв. 2025
13.0 тыс
16.7 тыс
21 янв. 2025
16.7 тыс
11.8 тыс
14 янв. 2025
11.8 тыс
4.3 тыс
7 янв. 2025
4.3 тыс
1.8 тыс
12345678...12
