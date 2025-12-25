КалендарьРазделы

Индекс ведущих экономических индикаторов Японии м/м (Japan Leading Index m/m)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Бизнес
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии м/м (Leading Index m/m) отражает колебания важных экономических показателей в различных видах экономической деятельности, таких как производство и занятость, в текущем месяце в сравнении с предыдущим. Этот индекс позволяет понять текущее состояние экономики и помогает прогнозировать будущие изменения.

Индекс ведущих экономических индикаторов объединяет данные 12 основных индикаторов Японии. В них входят складские запасы, заказы на технику, цены на акции и другие важные показатели эффективности экономики Японии в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Это опережающий показатель. Аналитики считают, что он обеспечивает прогноз состояния национальной экономики на 6 – 9 месяцев после отчетного периода.

Основное предназначение индекса — прогнозирование будущего направления экономики. Расчет основан на финансовой статистике предыдущих серий, которые предшествуют экономическому движению. Статистика ведущих серий включает в себя индекс соотношения запасов товаров конечного спроса, количество новых вакансий, фондовый индекс TSE, и др.

Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
окт. 2025 предв.
N/D
сент. 2025
N/D
сент. 2025 предв.
N/D
0.9%
авг. 2025
0.9%
1.3%
авг. 2025 предв.
1.3%
1.1%
июль 2025
1.1%
0.8%
июль 2025 предв.
0.8%
0.6%
июнь 2025
0.8%
1.3%
июнь 2025 предв.
1.3%
0.6%
май 2025
0.6%
1.1%
май 2025 предв.
1.1%
-3.4%
апр. 2025
-3.4%
-4.2%
апр. 2025 предв.
-4.2%
-0.2%
март 2025
-0.1%
-0.5%
март 2025 предв.
-0.5%
-0.2%
февр. 2025
-0.3%
-0.3%
февр. 2025 предв.
-0.3%
0.3%
янв. 2025
0.4%
0.1%
янв. 2025 предв.
0.1%
0.3%
дек. 2024
0.5%
1.1%
дек. 2024 предв.
1.1%
-1.4%
нояб. 2024
-1.6%
-2.1%
нояб. 2024 предв.
-2.1%
0.2%
окт. 2024
0.2%
-0.3%
окт. 2024 предв.
-0.3%
1.9%
сент. 2024
2.2%
2.5%
сент. 2024 предв.
2.5%
-2.4%
авг. 2024
-2.4%
-2.6%
авг. 2024 предв.
-2.6%
0.2%
июль 2024
0.2%
0.4%
июль 2024 предв.
0.4%
-1.9%
июнь 2024
-2.1%
-2.6%
июнь 2024 предв.
-2.6%
0.3%
май 2024
0.3%
0.2%
май 2024 предв.
0.2%
-0.8%
апр. 2024
-0.8%
-0.1%
апр. 2024 предв.
-0.1%
0.0%
март 2024
0.1%
-0.7%
март 2024 предв.
-0.7%
2.3%
февр. 2024
2.3%
2.3%
февр. 2024 предв.
2.3%
-0.4%
янв. 2024
-0.4%
-0.6%
янв. 2024 предв.
-0.6%
1.8%
дек. 2023
2.1%
1.9%
дек. 2023 предв.
1.9%
-0.9%
нояб. 2023
-1.3%
-1.2%
нояб. 2023 предв.
-1.2%
-0.4%
окт. 2023
-0.4%
-0.6%
окт. 2023 предв.
-0.6%
-0.2%
