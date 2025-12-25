Индекс ведущих экономических индикаторов Японии м/м (Leading Index m/m) отражает колебания важных экономических показателей в различных видах экономической деятельности, таких как производство и занятость, в текущем месяце в сравнении с предыдущим. Этот индекс позволяет понять текущее состояние экономики и помогает прогнозировать будущие изменения.

Индекс ведущих экономических индикаторов объединяет данные 12 основных индикаторов Японии. В них входят складские запасы, заказы на технику, цены на акции и другие важные показатели эффективности экономики Японии в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Это опережающий показатель. Аналитики считают, что он обеспечивает прогноз состояния национальной экономики на 6 – 9 месяцев после отчетного периода.

Основное предназначение индекса — прогнозирование будущего направления экономики. Расчет основан на финансовой статистике предыдущих серий, которые предшествуют экономическому движению. Статистика ведущих серий включает в себя индекс соотношения запасов товаров конечного спроса, количество новых вакансий, фондовый индекс TSE, и др.

Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.

График последних значений: