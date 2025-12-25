Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, кв/кв (Core PCE Price Index q/q) демонстрирует изменение цен на фиксированную корзину потребительских товаров и услуг, приобретенных жителями США, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Этот показатель также носит название «дефлятор PCE». Он учитывает фактические и условно исчисленные расходы домашних хозяйств на товары длительного и краткосрочного пользования, а также на услуги. Из расчета базового индекса исключены цены на продовольствие и энергию, в связи с их высокой волатильностью.

За базисный период вычисления индекса принят 2009 год.

Ценовой индекс расходов на личное потребление используется при оценке инфляции в стране, поскольку ее рост обычно сопровождается повышением цен на товары и услуги.

По сравнению со вторым американским индикатором потребительских цен – ИПЦ (CPI) — ФРС США предпочитает использовать для анализа экономических условий и оценки инфляции именно PCE. Причина – в том, что формула расчета PCE позволяет учитывать краткосрочные изменения поведения потребителей и делать поправки в составе корзины, а состав корзины и веса ее элементов при расчете ИПЦ пересматриваются только раз в два года. Поэтому PCE дает более полную инфляционную метрику.

Рост индекса может позитивно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: