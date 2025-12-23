Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Испании
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.6%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Уровень безработицы
|10.45%
|3 кв. 2025
|10.29%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|3.0%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Торговый баланс
|€-4.693 млрд
|окт. 2025
|€-6.001 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 08:00, EUR, ВВП кв/кв, Актуальное: 0.6%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, ВВП г/г, Актуальное: 2.8%, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -2.5%, Прогноз: -1.5%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.30 08:00, EUR, Индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 3.1%, Предыдущее: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Гармонизированный индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.5%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Гармонизированный индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 3.5%, Предыдущее: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Розничные продажи г/г, Прогноз: 3.6%, Предыдущее: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Счет текущих операций, Прогноз: €2.792 млрд, Предыдущее: €1.870 млрд
2026.01.02 08:15, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 51.0, Предыдущее: 51.5