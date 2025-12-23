КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Испании

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.6% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Уровень безработицы 10.45% 3 кв. 2025 10.29% Квартал
Индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.0% Месяц
Торговый баланс €​-4.693 млрд окт. 2025 €​-6.001 млрд Месяц

2025.12.23 08:00, EUR, ВВП кв/кв, Актуальное: 0.6%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, ВВП г/г, Актуальное: 2.8%, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -2.5%, Прогноз: -1.5%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.30 08:00, EUR, Индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 3.1%, Предыдущее: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Гармонизированный индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.5%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Гармонизированный индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 3.5%, Предыдущее: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Розничные продажи г/г, Прогноз: 3.6%, Предыдущее: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Счет текущих операций, Прогноз: €​2.792 млрд, Предыдущее: €​1.870 млрд
2026.01.02 08:15, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 51.0, Предыдущее: 51.5

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3.199% 3.085%
Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей 1.990% 1.990%
Аукцион по размещению 15-летних облигаций 3.616% 3.671%
Аукцион по размещению 3-летних облигаций 2.212% 2.166%
Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей 1.974% 1.908%
Аукцион по размещению 30-летних облигаций 4.038% 4.074%
Аукцион по размещению 5-летних облигаций 2.471% 2.483%
Аукцион по размещению 50-летних облигаций 3.874% 2.851%
Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей 1.931% 1.944%
Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей 1.999% 1.965%
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 2.8% 3 кв. 2025 2.8% Квартал
ВВП кв/кв 0.6% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение числа безработных -18.805 тыс нояб. 2025 22.101 тыс Месяц
Уровень безработицы 10.45% 3 кв. 2025 10.29% Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 3.2% нояб. 2025 3.1% Месяц
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м 0.0% нояб. 2025 0.0% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.0% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.2% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен производителей г/г -2.5% нояб. 2025 0.7% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Счет текущих операций €​1.870 млрд сент. 2025 €​5.080 млрд Месяц
Торговый баланс €​-4.693 млрд окт. 2025 €​-6.001 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового доверия -3.0 нояб. 2025 -5.4 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 51.5 нояб. 2025 52.1 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 55.6 нояб. 2025 56.6 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 55.1 нояб. 2025 56.0 Месяц
Промышленное производство г/г 1.2% окт. 2025 1.7% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей 81.5 сент. 2025 82.9 Месяц
Розничные продажи г/г 3.8% окт. 2025 4.2% Месяц