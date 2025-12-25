Экономический календарь
Инфляционные ожидания в Швеции (Sweden Inflation Expectations)
|Средняя
|7.0%
|
7.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор инфляционных ожиданий (Inflation Expectations) отражает субъективные ожидания относительно целевой инфляции в Швеции со стороны представителей бизнеса, компаний и организаций рынка труда. Данный индикатор является результатом опроса, проводимого от имени центрального банка Швеции компанией Prospera. Сам индикатор публикуется Национальным институтом экономических исследований Швеции NIER.
В ежеквартальном исследовании участники указывают свои ожидания относительно инфляции через год, через два года и через пять лет. Результаты опроса агрегируются и представляются в 5 подкатегориях: организации работников, организации работодателей, производственные предприятия, участники финансового рынка и торговые компании.
Считается, что данный индекс отражает предвзятое и субъективное мнение, поэтому он менее точен, чем официальный прогноз инфляции от института NIER. В целом же, поскольку в Швеции применяется инфляционное таргетирование, при установке цели регулятор учитывает в числе прочего и данный индикатор.
Недостаточный уровень инфляции и падающий тренд в ожиданиях — повод для беспокойства центробанка страны. Положительные ожидания относительно инфляции — благоприятный фактор, который может положительно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Инфляционные ожидания в Швеции (Sweden Inflation Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
