Индикатор инфляционных ожиданий (Inflation Expectations) отражает субъективные ожидания относительно целевой инфляции в Швеции со стороны представителей бизнеса, компаний и организаций рынка труда. Данный индикатор является результатом опроса, проводимого от имени центрального банка Швеции компанией Prospera. Сам индикатор публикуется Национальным институтом экономических исследований Швеции NIER.

В ежеквартальном исследовании участники указывают свои ожидания относительно инфляции через год, через два года и через пять лет. Результаты опроса агрегируются и представляются в 5 подкатегориях: организации работников, организации работодателей, производственные предприятия, участники финансового рынка и торговые компании.

Считается, что данный индекс отражает предвзятое и субъективное мнение, поэтому он менее точен, чем официальный прогноз инфляции от института NIER. В целом же, поскольку в Швеции применяется инфляционное таргетирование, при установке цели регулятор учитывает в числе прочего и данный индикатор.

Недостаточный уровень инфляции и падающий тренд в ожиданиях — повод для беспокойства центробанка страны. Положительные ожидания относительно инфляции — благоприятный фактор, который может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

График последних значений: