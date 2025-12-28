Nationwide住宅価格指数（HPI）前年比は、世界最大の住宅金融組合と英国最大の住宅ローンサービスプロバイダーの1社によって発行されています。これは、1952年以来Nationwideによって収集されたデータに基づいて、報告月の居住用不動産の平均価格の前年同月と比較した変化を示すものです。

HPIの情報はNationwideの貸与データから得られます。現金で支払われる不動産取引はサンプルデータに含まれていません。冬季は価格の上昇が鈍化し、春/夏は市場活動の変化により高騰する傾向があるため、指数は季節調整されています。

住宅価格は、物件の特性（部屋の大きさや部屋数）、住宅がある地区の種類など、その特性に依存します。したがって、平均住宅価格は単純算術平均ではなく、ヘドニック回帰を使用して計算されます。これにより、平均的な「典型的な」英国の家の価格とその時間の経過に伴う変化を計算することができます。この「典型的な」家は物理的に存在しません。 それは、与えられた特性を持つある種のモデルを表し、これが次に数式で使用されます。

いくつかのトランザクションタイプは、統計的な画像を歪める可能性があるため、計算から除外されます。以下の登録は計算から除外されています。

リファイナンスとさらなる前貸し

賃貸物件の購入

割引価格で販売を購入する権利を持つ物件

Nationwide住宅価格指数は、英国住宅市場の代替インフレ指数です。国家統計局が提供するHPIに対しての利点は、より大きいデータサンプリング（1952年以来の四半期ごとの価格変化統計を収集）です。弱点はデータソースが限られていること（Nationwideが発行した住宅ローンのみで現金取引を含まない）です。

インデックスの伸びは、不動産市場のインフレ率が上昇していることを示しているため、ポンド相場にプラスと見なすことができます。

