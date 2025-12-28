カレンダーセクション

CFTC JPY 投機筋ポジション (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
セクター
市場
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
米商品先物取引委員会（CFTC）のJPY投機筋ポジション週間レポートは、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれたJPYの売買ポジションの総量の差を反映しています。このレポートには、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、この指標は米国におけるJPYの買いポジションの総量です。

その成長は、前の週の日本円の強化を示し、将来の物価変動の予測を可能にします。このレポートは、米国先物市場における「非商業的」（投機的）トレーダーの正味ポジションの内訳を提供します。すべてのデータは、主にシカゴおよびニューヨークの先物市場に拠点を置く参加者が保有するポジションに対応しています。

トレーダーのコミットメントレポートは市場の感情を分析するための指標と考えられており、多くの投機的トレーダーはロングまたはショートポジションを取るかどうかを判断するためにデータを使用します。

このデータは、先週の火曜日のトレーダーズコミットメントを反映するために、毎週金曜日の米国東部標準時午後3時30分にリリースされています。

直近値:

実際のデータ

"CFTC JPY 投機筋ポジション (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
79.5 K
23 9月 2025
79.5 K
61.4 K
16 9月 2025
61.4 K
91.6 K
9 9月 2025
91.6 K
73.3 K
2 9月 2025
73.3 K
84.5 K
26 8月 2025
84.5 K
77.6 K
19 8月 2025
77.6 K
74.2 K
12 8月 2025
74.2 K
82.0 K
5 8月 2025
82.0 K
89.2 K
29 7月 2025
89.2 K
106.6 K
22 7月 2025
106.6 K
103.6 K
15 7月 2025
103.6 K
116.2 K
8 7月 2025
116.2 K
127.3 K
1 7月 2025
127.3 K
132.3 K
24 6月 2025
132.3 K
130.9 K
17 6月 2025
130.9 K
144.6 K
10 6月 2025
144.6 K
151.1 K
3 6月 2025
151.1 K
164.0 K
27 5月 2025
164.0 K
167.3 K
20 5月 2025
167.3 K
172.3 K
13 5月 2025
172.3 K
176.9 K
6 5月 2025
176.9 K
179.2 K
29 4月 2025
179.2 K
177.8 K
22 4月 2025
177.8 K
171.9 K
15 4月 2025
171.9 K
147.1 K
8 4月 2025
147.1 K
121.8 K
1 4月 2025
121.8 K
125.4 K
25 3月 2025
125.4 K
123.0 K
18 3月 2025
123.0 K
133.9 K
11 3月 2025
133.9 K
133.7 K
4 3月 2025
133.7 K
96.0 K
25 2月 2025
96.0 K
60.6 K
18 2月 2025
60.6 K
54.6 K
11 2月 2025
54.6 K
18.8 K
4 2月 2025
18.8 K
-1.0 K
28 1月 2025
-1.0 K
-14.7 K
21 1月 2025
-14.7 K
-29.4 K
14 1月 2025
-29.4 K
-20.2 K
7 1月 2025
-20.2 K
2.3 K
12345678...19
