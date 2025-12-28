経済指標カレンダー
米商品先物取引委員会（CFTC）のJPY投機筋ポジション週間レポートは、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれたJPYの売買ポジションの総量の差を反映しています。このレポートには、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、この指標は米国におけるJPYの買いポジションの総量です。
その成長は、前の週の日本円の強化を示し、将来の物価変動の予測を可能にします。このレポートは、米国先物市場における「非商業的」（投機的）トレーダーの正味ポジションの内訳を提供します。すべてのデータは、主にシカゴおよびニューヨークの先物市場に拠点を置く参加者が保有するポジションに対応しています。
トレーダーのコミットメントレポートは市場の感情を分析するための指標と考えられており、多くの投機的トレーダーはロングまたはショートポジションを取るかどうかを判断するためにデータを使用します。
このデータは、先週の火曜日のトレーダーズコミットメントを反映するために、毎週金曜日の米国東部標準時午後3時30分にリリースされています。
"CFTC JPY 投機筋ポジション (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
