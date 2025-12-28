経済指標カレンダー
カナダ予算収支、会計年度 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)
国：
カナダ
CAD, カナダドル
セクター
政府
|低
|$-18.369 B
|$-14.599 B
|
$-16.091 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$-14.665 B
|
$-18.369 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
会計年度予算収支は、現会計年度における政府の収入と支出の差を反映しています。カナダでは、会計年度は3月31日から4月1日までの期間です。プラスの予算残高は黒字を示し、CAD相場にとってプラスと見なさせ、マイナスの予算残高は相場にとってマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ予算収支、会計年度 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
$-18.369 B
$-14.599 B
$-16.091 B
9月 2025
$-16.091 B
$-6.901 B
$-11.070 B
8月 2025
$-11.070 B
$-14.456 B
$-7.790 B
7月 2025
$-7.790 B
$-10.718 B
$-3.338 B
6月 2025
$-3.338 B
$-6.500 B
5月 2025
$-6.500 B
$-13.057 B
$-43.154 B
3月 2025
$-43.154 B
$-9.594 B
$-19.274 B
2月 2025
$-19.274 B
$-9.147 B
$-26.849 B
1月 2025
$-26.849 B
$-12.346 B
$-21.715 B
12月 2024
$-21.715 B
$-16.661 B
$-22.717 B
11月 2024
$-22.717 B
$-18.163 B
$-14.504 B
10月 2024
$-14.504 B
$-6.283 B
$-13.010 B
9月 2024
$-13.010 B
$3.599 B
$-9.841 B
8月 2024
$-9.841 B
$5.596 B
$-7.294 B
7月 2024
$-7.294 B
$-2.596 B
$-2.882 B
6月 2024
$-2.882 B
$-13.271 B
$-3.893 B
5月 2024
$-3.893 B
$-18.685 B
$-50.928 B
3月 2024
$-50.928 B
$-10.820 B
$-17.334 B
2月 2024
$-17.334 B
$-25.673 B
1月 2024
$-25.673 B
$-10.786 B
$-23.613 B
12月 2023
$-23.613 B
$-9.131 B
$-19.141 B
11月 2023
$-19.141 B
$-4.955 B
$-15.131 B
10月 2023
$-15.131 B
$-6.228 B
$-8.170 B
9月 2023
$-8.170 B
$-2.761 B
$-4.287 B
8月 2023
$-4.287 B
$1.194 B
$-1.236 B
7月 2023
$-1.236 B
$2.571 B
$3.624 B
6月 2023
$3.624 B
$-19.895 B
$1.519 B
5月 2023
$1.519 B
$-19.170 B
$-41.314 B
3月 2023
$-41.314 B
$-1.675 B
$3.091 B
2月 2023
$3.091 B
$-5.988 B
$-6.442 B
1月 2023
$-6.442 B
$-4.544 B
$-5.536 B
12月 2022
$-5.536 B
$-1.863 B
$-3.554 B
11月 2022
$-3.554 B
$0.774 B
$-0.174 B
10月 2022
$-0.174 B
$2.799 B
$1.722 B
9月 2022
$1.722 B
$5.104 B
$3.878 B
8月 2022
$3.878 B
$8.265 B
$6.332 B
7月 2022
$6.332 B
$7.761 B
$10.200 B
6月 2022
$10.200 B
$-45.116 B
$5.323 B
5月 2022
$5.323 B
$-83.817 B
$-95.566 B
3月 2022
$-95.566 B
$-73.046 B
$-69.819 B
2月 2022
$-69.819 B
$-73.297 B
$-75.289 B
1月 2022
$-75.289 B
$-72.408 B
$-70.113 B
12月 2021
$-70.113 B
$-73.553 B
$-73.695 B
11月 2021
$-73.695 B
$-70.955 B
$-72.252 B
10月 2021
$-72.252 B
$-63.312 B
$-68.568 B
9月 2021
$-68.568 B
$-53.063 B
$-57.154 B
8月 2021
$-57.154 B
$73.282 B
$-48.452 B
7月 2021
$-48.452 B
$10.378 B
$-36.471 B
6月 2021
$-36.471 B
$22.118 B
$-23.762 B
5月 2021
$-23.762 B
$-355.701 B
$-313.999 B
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用