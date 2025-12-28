経済指標カレンダー
オーストラリア準備銀行(RBA)消費者物価指数(CPI)加重中央値前期比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)
|低
|N/D
|0.8%
|
1.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリア準備銀行(RBA)加重中央CPI(Weighted Median CPI)は前期比報告された四半期の前半期と比較した財及びサービスの価格の変化を反映しており、価格の中央値(価格変動の分布における50パーセンタイル)によって決定されます。
加重平均指数は、コアインフレを推計する際のアプローチの1つです。このアプローチの論理的根拠は、特定の商品の価格の変化は、時にはに非常に大きく時には非常に小さいということです。これは、すべての価格変化の従来の平均に大きな影響を与える可能性があります。しかし、そのような変更は他の財やサービスの価格変動を代表するものではありません。さらに、CPIで非常に大きな重みを持つ支出品目は、平均値にボラティリティを追加する可能性があります。上記の理由から、そのような「ノイズ」項目は計算されたサンプルから除外されます。
このCPI計算法は、オーストラリア準備銀行によって提案されました。RBAの運営評議会は、消費者物価の最も客観的な評価を必要としています。そして、豪準備銀行の金利変動の主要要因の1つと考えられるのは消費者物価です。
指数の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア準備銀行(RBA)消費者物価指数(CPI)加重中央値前期比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用