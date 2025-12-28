EIAの原油備蓄量の変化は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局が発行した週報に含まれています。米国企業が保有する商業原油のバレル数を示します。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

報告書は、少なくとも1000バレルの原油を貯蔵することができるすべての企業から提出されたデータに基づいて作成されていて、下記が含まれます。

州間パイプライン、国内パイプライン、ローカルパイプラインを含むすべてのパイプライン企業（地方及び州）

原油生産者（石油会社）

端末オペレータ

原油店（製油所を除く）

他の州及びコロンビア特別区でアラスカ原油を水運する企業

米国の原油在庫の増加は、原油需要の減少または生産量の増加を示す可能性があります。このような増加は、効果は短期的ではあるが、世界の原油価格に悪影響を与えます。原油在庫が数週間連続して増加した場合にのみ、下落傾向が形成されます。

直近値: