韓国生産者物価指数(PPI)前年比 (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
価格
|低
|1.9%
|1.6%
|
1.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.8%
|
1.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生産者物価指数(Producer Price Index)(PPI)前年比は、報告月に国内商品及びサービス生産者が受け取った販売価格の前年同月と比較した変化を反映します。生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標と見なされており、予想よりも高い値はブラジルの韓国のウォン相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国生産者物価指数(PPI)前年比 (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
1.9%
1.6%
1.6%
10月 2025
1.5%
2.1%
1.2%
9月 2025
1.2%
0.9%
0.6%
8月 2025
0.6%
1.1%
0.5%
7月 2025
0.5%
0.7%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.0%
0.3%
5月 2025
0.3%
0.5%
0.8%
4月 2025
0.9%
1.3%
1.3%
3月 2025
1.3%
1.5%
1.5%
2月 2025
1.5%
1.2%
1.8%
1月 2025
1.7%
1.3%
1.7%
12月 2024
1.7%
0.5%
1.4%
11月 2024
1.4%
1.0%
1.0%
10月 2024
1.0%
1.3%
1.0%
9月 2024
1.0%
0.9%
1.6%
8月 2024
1.6%
1.8%
2.6%
7月 2024
2.6%
2.6%
2.5%
6月 2024
2.5%
2.8%
2.3%
5月 2024
2.3%
2.2%
1.9%
4月 2024
1.8%
1.8%
1.5%
3月 2024
1.6%
1.7%
1.5%
2月 2024
1.5%
2.0%
1.3%
1月 2024
1.3%
1.5%
1.2%
12月 2023
1.2%
0.0%
0.6%
11月 2023
0.6%
0.1%
0.7%
10月 2023
0.8%
1.5%
1.4%
9月 2023
1.3%
1.6%
1.0%
8月 2023
1.0%
-0.3%
-0.3%
7月 2023
-0.2%
-0.4%
-0.3%
6月 2023
-0.2%
0.1%
0.5%
5月 2023
0.6%
0.5%
1.6%
4月 2023
1.6%
2.3%
3.3%
3月 2023
3.3%
4.1%
4.8%
2月 2023
4.8%
4.1%
5.1%
1月 2023
5.1%
5.7%
5.8%
12月 2022
6.0%
6.1%
6.2%
11月 2022
6.3%
6.6%
7.3%
10月 2022
7.3%
7.1%
7.9%
9月 2022
8.0%
7.4%
8.2%
8月 2022
8.4%
8.7%
9.2%
7月 2022
9.2%
9.3%
10.0%
6月 2022
9.9%
10.2%
9.9%
5月 2022
9.7%
10.2%
9.7%
4月 2022
9.2%
9.1%
9.0%
3月 2022
8.8%
7.4%
8.5%
2月 2022
8.4%
8.3%
8.9%
1月 2022
8.7%
8.5%
9.0%
12月 2021
9.0%
9.8%
9.8%
11月 2021
9.6%
9.7%
9.1%
10月 2021
8.9%
7.3%
7.6%
