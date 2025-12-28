経済指標カレンダー
ブラジルの外国為替フロー (Brazil Foreign Exchange Flows)
外国為替の流れは、資金の流れと商品の流れの収支の合計として計算され、ブラジルに出入りする外貨の量に関連しています。
資金の流れとは、外国への利益や配当の振替、外国機関の証券への投資、直接投資などで、実質的にブラジルのすべての輸出入を反映しています。
中央銀行(BC)は、ブラジルに出入りする外貨の量(金額は米ドルに換算)に関する週次報告書を発行します。
米ドルに基づいて、ブラジル国内に流入した総資本が国外に出た資本よりも多い場合、外国為替の流れはプラスになります。
米ドルに基づいて、ブラジル国内に流入した資本の合計が国外に出た資本よりも少ない場合、外国為替の流れはマイナスになります。
国内外の投資の成長を刺激し、経常収支の赤字を補うのに理想的であるため、国はプラスの外国為替の流れを目指します。
外国為替の流れがプラスの場合、ブラジルレアルが米国通貨に対して上昇して国内のドル供給が増加し、買い手の圧力が軽減されます。
外国為替の流れがマイナスの場合、ブラジルレアルが米国通貨に対して下落して国内のドル供給が減少し、買い手の圧力を高めます。
要するに、この指標は人口と外国貿易の購買力に密接に関連しているため、指標の伸びはブラジルレアルの相場に有益な影響を与える可能性があります。
"ブラジルの外国為替フロー (Brazil Foreign Exchange Flows)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
