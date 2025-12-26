経済指標カレンダー
南アフリカの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|失業率
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|期次
|CPI前年比
|3.5%
|11月 2025
|3.6%
|月次
|SARB金利決定
|6.75%
|7.00%
|貿易収支
|N/D
|10月 2025
|R21.756 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, ZAR, 親善の日
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR投機筋ポジション
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB民間部門クレジット前年比
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3マネーサプライ前年比
2025.12.31 12:00, ZAR, 貿易収支
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa製造業PMI, 予測: 46.2, 前: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, 新自動車販売, 前: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, 新自動車販売前月比, 前: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, 新車総販売量前年比, 予測: 14.3%, 前: 12.5%
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC ZAR投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|2.1%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|国内総生産前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|期次
|失業率
|0.112 M
|3 Q 2025
|0.008 M
|期次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|3.5%
|11月 2025
|3.6%
|月次
|CPI前月比
|-0.1%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|PPI前年比
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|月次
|PPI前月比
|0.0%
|11月 2025
|-0.1%
|月次
|コアCPI前年比
|3.2%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|コアCPI前月比
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|SARB M3マネーサプライ前年比
|N/D
|10月 2025
|6.07%
|月次
|SARBプライムレート
|10.25%
|10.50%
|SARB民間部門クレジット前年比
|N/D
|10月 2025
|6.03%
|月次
|SARB金利決定
|6.75%
|7.00%
|合計外貨準備
|$72.068 B
|11月 2025
|$71.550 B
|月次
|純外貨準備
|$70.024 B
|11月 2025
|$69.364 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|R-57.023 B
|3 Q 2025
|R-72.223 B
|期次
|経常収支 - GDP率
|-0.7%
|3 Q 2025
|-1.0%
|期次
|貿易収支
|N/D
|10月 2025
|R21.756 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|統合予算収支
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|統合予算収支 - GDP比
|-4.7%
|-5.0%
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|Absa製造業PMI
|42.0
|11月 2025
|49.2
|月次
|RMB/BER景況感指数
|44
|4 Q 2025
|39
|期次
|マークイットPMI
|49.0
|11月 2025
|48.8
|月次
|工業生産前年比
|0.2%
|10月 2025
|1.0%
|月次
|工業生産前月比
|1.0%
|10月 2025
|0.3%
|月次
|建築許可前年比
|-6.9%
|10月 2025
|2.0%
|月次
|建設許可前月比
|-5.0%
|10月 2025
|0.6%
|月次
|新自動車販売
|54.896 K
|11月 2025
|55.973 K
|月次
|新自動車販売前月比
|-1.9%
|11月 2025
|2.3%
|月次
|新車総販売量前年比
|12.5%
|11月 2025
|16.0%
|月次
|金生産量前年比
|-1.2%
|10月 2025
|5.9%
|月次
|鉱業生産前年比
|5.8%
|10月 2025
|1.4%
|月次
|鉱業生産前月比
|2.1%
|10月 2025
|2.6%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|FNB/BER消費者信頼感指数
|-9
|4 Q 2025
|-13
|期次
|小売売上高前年比
|2.9%
|10月 2025
|3.0%
|月次
|小売売上高前月比
|0.9%
|10月 2025
|-0.1%
|月次