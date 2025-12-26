カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.5% 3 Q 2025 0.9% 期次
失業率 33.2% 3 Q 2025 32.1% 期次
CPI前年比 3.5% 11月 2025 3.6% 月次
SARB金利決定 6.75% 7.00%
貿易収支 N/D 10月 2025 R​21.756 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, ZAR, 親善の日
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR投機筋ポジション
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB民間部門クレジット前年比
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3マネーサプライ前年比
2025.12.31 12:00, ZAR, 貿易収支
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa製造業PMI, 予測: 46.2, 前: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, 新自動車販売, 前: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, 新自動車販売前月比, 前: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, 新車総販売量前年比, 予測: 14.3%, 前: 12.5%

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC ZAR投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 2.1% 3 Q 2025 0.9% 期次
国内総生産前期比 0.5% 3 Q 2025 0.9% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 33.2% 3 Q 2025 32.1% 期次
失業率 0.112 M 3 Q 2025 0.008 M 期次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 3.5% 11月 2025 3.6% 月次
CPI前月比 -0.1% 11月 2025 0.1% 月次
PPI前年比 2.9% 11月 2025 2.9% 月次
PPI前月比 0.0% 11月 2025 -0.1% 月次
コアCPI前年比 3.2% 11月 2025 3.1% 月次
コアCPI前月比 0.1% 11月 2025 0.1% 月次
金銭 最後 参照 頻度
SARB M3マネーサプライ前年比 N/D 10月 2025 6.07% 月次
SARBプライムレート 10.25% 10.50%
SARB民間部門クレジット前年比 N/D 10月 2025 6.03% 月次
SARB金利決定 6.75% 7.00%
合計外貨準備 $​72.068 B 11月 2025 $​71.550 B 月次
純外貨準備 $​70.024 B 11月 2025 $​69.364 B 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 R​-57.023 B 3 Q 2025 R​-72.223 B 期次
経常収支 - GDP率 -0.7% 3 Q 2025 -1.0% 期次
貿易収支 N/D 10月 2025 R​21.756 B 月次
政府 最後 参照 頻度
統合予算収支 R​-363.4 B R​-373.5 B
統合予算収支 - GDP比 -4.7% -5.0%
ビジネス 最後 参照 頻度
Absa製造業PMI 42.0 11月 2025 49.2 月次
RMB/BER景況感指数 44 4 Q 2025 39 期次
マークイットPMI 49.0 11月 2025 48.8 月次
工業生産前年比 0.2% 10月 2025 1.0% 月次
工業生産前月比 1.0% 10月 2025 0.3% 月次
建築許可前年比 -6.9% 10月 2025 2.0% 月次
建設許可前月比 -5.0% 10月 2025 0.6% 月次
新自動車販売 54.896 K 11月 2025 55.973 K 月次
新自動車販売前月比 -1.9% 11月 2025 2.3% 月次
新車総販売量前年比 12.5% 11月 2025 16.0% 月次
金生産量前年比 -1.2% 10月 2025 5.9% 月次
鉱業生産前年比 5.8% 10月 2025 1.4% 月次
鉱業生産前月比 2.1% 10月 2025 2.6% 月次
消費者 最後 参照 頻度
FNB/BER消費者信頼感指数 -9 4 Q 2025 -13 期次
小売売上高前年比 2.9% 10月 2025 3.0% 月次
小売売上高前月比 0.9% 10月 2025 -0.1% 月次