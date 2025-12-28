経済指標カレンダー
米国新築住宅販売戸数前月比 (United States New Home Sales m/m)
|中
|N/D
|-1.0%
|
20.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
新築住宅販売戸数（New Home Sales）前月比指標は、米国における新築住宅の売上高の前月と比較した月次変化を反映したものです。この値は、新しい戸建て住宅の販売を測定します。集合住宅は計算から除外されます。また、土地所有者と賃貸用に建てられた住宅で建てられた住宅は含まれません。
米国国立不動産協会が提供するデータは、指標計算に使用されます。
国勢調査局は、新築住宅販売を頭金の受け取りや契約書への署名として定義しており、建物は建設段階にあっても、場合によっては建築許可証の発行前であっても構いません。契約締結から取引終了までは平均して60日間にもなります。非常に頻繁に、そのような取引には住宅ローンが伴います。
新築住宅販売は、既存の住宅販売と比較して先行指標とみなされます。
経済学者は、この指標を使って住宅市場の状態を評価します。新規住宅販売の伸びは、不動産市場の拡大と国家経済活動の成長を示しています。金融機関の所有者は、この指標を使用して短期の住宅ローン量を予測します。
指標の伸びはドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国新築住宅販売戸数前月比 (United States New Home Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
