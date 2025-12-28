経済指標カレンダー
オーストラリア生産者物価指数(PPI)前年比 (Australia Producer Price Index (PPI) y/y)
|中
|3.5%
|3.9%
|
3.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.7%
|
3.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア生産者物価指数(PPI)前年比は、前年同期と比較して、四半期にオーストラリアで生産された商品とサービスの価格の変化を反映しています。指数は、生産者の観点から価格の変化を示します。
評価は基本価格(税金やその他の支払いの前にすべての割引を考慮して、会社によって販売された製品またはサービスの生産者が受け取った金額)を計上します。指数の各コンポーネントの重みの比例は、一般的な評価への貢献度に応じて固定されます。製品のリストと重量は定期的に更新され、オーストラリア経済におけるプロバイダーの活動を代表しています。
生産者物価指数(PPI)は相対的な指標で、基準年に対する価格の変化を反映しています。ほとんどの価格カテゴリの基準年度は2011/12年ですが、2012/2013年と2015/2016の期間に関連して計算されるものもあります。基準年の指標ベンチマークは100に設定されています。したがって、指標値が110ポイントの場合、基準期間と比較して価格が10％上昇したことを意味します。
PPIは財とサービスの生産価格を反映しているため、消費者物価上昇の先行指標となります。そして、消費者物価上昇率は、国の経済・金融システムの発展に影響を及ぼす重要な要素です。また、オーストラリア準備銀行は、金利決定を採用する際にインフレ指数の行動を分析します。
したがって、経済学者とアナリストは、豪ドル相場の動きを予測する際に、PPIの動向を注意深く監視しています。PPIの伸びは一般的に豪ドルに対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア生産者物価指数(PPI)前年比 (Australia Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用