非金融企業(Non-Financial Corporations、NFC)への貸出に関するECBデータは、前年同期と比較して、報告期間中の欧州の非金融組織への融資量の変化を反映しています。この指標は年に2回、欧州中央銀行によって発行されます。それぞれが過去2四半期の貸出を対象としています。

非金融機関への貸出は、関連会社の経済活動によって分類されます。これらには、農林業、鉱業、製造業、電気、ガス、建設、卸売および小売業、輸送などが含まれます。使用される分類によれば、非金融組織には民間の起業家は含まれません。NFC貸出には、一部の活動が基本的な分類(輸送サービスなど)に該当する場合でも、公共部門の融資は含まれません。

この指標は、ユーロ圏の金融機関がECBに報告したデータと、2003年以降ECBが実施した銀行貸出調査に基づいて計算されます。企業や家庭からの銀行ローンの供給と需要に関する、さもなければ理解できない洞察を提供します。調査では、実際の融資額に加えて、信用条件、融資の承認基準、拒否の割合についても取り上げています。得られたデータは、特に金融危機の際に、金融政策措置に関するさまざまな意思決定プロセスで使用されます。

貸出に関するデータは、経済に資金を供給する上で重要な役割を果たします。この値の増加または予想を超える値は経済とEURを刺激する場合があります。よって、予想を下回る数値は、欧州通貨に対してマイナスと見なされます。

