カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州中央銀行(ECB)非金融法人ローン前年比 (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州中央銀行 (European Central Bank)
セクター
金銭
N/D 3.0%
2.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

非金融企業(Non-Financial Corporations、NFC)への貸出に関するECBデータは、前年同期と比較して、報告期間中の欧州の非金融組織への融資量の変化を反映しています。この指標は年に2回、欧州中央銀行によって発行されます。それぞれが過去2四半期の貸出を対象としています。

非金融機関への貸出は、関連会社の経済活動によって分類されます。これらには、農林業、鉱業、製造業、電気、ガス、建設、卸売および小売業、輸送などが含まれます。使用される分類によれば、非金融組織には民間の起業家は含まれません。NFC貸出には、一部の活動が基本的な分類(輸送サービスなど)に該当する場合でも、公共部門の融資は含まれません。

この指標は、ユーロ圏の金融機関がECBに報告したデータと、2003年以降ECBが実施した銀行貸出調査に基づいて計算されます。企業や家庭からの銀行ローンの供給と需要に関する、さもなければ理解できない洞察を提供します。調査では、実際の融資額に加えて、信用条件、融資の承認基準、拒否の割合についても取り上げています。得られたデータは、特に金融危機の際に、金融政策措置に関するさまざまな意思決定プロセスで使用されます。

貸出に関するデータは、経済に資金を供給する上で重要な役割を果たします。この値の増加または予想を超える値は経済とEURを刺激する場合があります。よって、予想を下回る数値は、欧州通貨に対してマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州中央銀行(ECB)非金融法人ローン前年比 (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
3.0%
2.9%
9月 2025
2.9%
2.9%
3.0%
8月 2025
3.0%
2.8%
2.8%
7月 2025
2.8%
2.7%
2.7%
6月 2025
2.7%
2.7%
2.5%
5月 2025
2.5%
2.8%
2.6%
4月 2025
2.6%
2.7%
2.4%
3月 2025
2.3%
2.6%
2.1%
2月 2025
2.2%
2.1%
2.0%
1月 2025
2.0%
1.3%
1.7%
12月 2024
1.5%
1.1%
1.0%
11月 2024
1.0%
1.2%
1.2%
10月 2024
1.2%
1.0%
1.1%
9月 2024
1.1%
0.9%
0.8%
8月 2024
0.8%
0.8%
0.6%
7月 2024
0.6%
1.0%
0.7%
6月 2024
0.7%
0.7%
0.3%
5月 2024
0.3%
0.3%
0.2%
4月 2024
0.3%
0.2%
0.4%
3月 2024
0.4%
-0.2%
0.3%
2月 2024
0.4%
0.9%
0.2%
1月 2024
0.2%
1.1%
0.5%
12月 2023
0.4%
0.7%
0.0%
11月 2023
0.0%
0.2%
-0.3%
10月 2023
-0.3%
-0.2%
0.2%
9月 2023
0.2%
-1.0%
0.7%
8月 2023
0.6%
1.3%
2.2%
7月 2023
2.2%
2.5%
3.0%
6月 2023
3.0%
3.4%
4.0%
5月 2023
4.0%
3.5%
4.6%
4月 2023
4.6%
4.7%
5.2%
3月 2023
5.2%
5.4%
5.7%
2月 2023
5.7%
4.7%
6.1%
1月 2023
6.1%
4.8%
6.3%
12月 2022
6.3%
7.9%
8.3%
11月 2022
8.4%
8.8%
8.9%
10月 2022
8.9%
9.4%
8.9%
9月 2022
8.9%
9.6%
8.8%
8月 2022
8.7%
8.6%
7.6%
7月 2022
7.7%
7.5%
6.9%
6月 2022
6.8%
5.6%
5.8%
5月 2022
5.8%
4.8%
5.2%
4月 2022
5.2%
4.3%
4.1%
3月 2022
4.2%
4.9%
4.5%
2月 2022
4.4%
4.4%
4.4%
1月 2022
4.4%
3.6%
4.3%
12月 2021
4.2%
2.7%
2.9%
11月 2021
2.9%
2.3%
2.5%
10月 2021
2.5%
3.2%
2.1%
9月 2021
2.1%
3.1%
1.5%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード