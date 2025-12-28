経済研究センター(CES)、ifo Institute、CESifo GmbH(ミュンヘン経済研究振興協会)からなるCESifoグループは、ヨーロッパにおける経済研究の分野におけるユニークな研究グループです。 ベルリンを拠点とする様々な分野のドイツの研究機関の協会であるライプニッツ協会の議会の意見では、それは主要なヨーロッパの経済研究機関の一つです。そのサービスの範囲は、ifo景況感指数のような国際的に確立されたサービス製品から国際的に認められた研究、若い科学者の昇進、そして国内およびヨーロッパレベルでの政治的討論への多数の広く公表された貢献に及びます。

ifo Instituteは、月ごとにifo景況感指数を決定します。この指数は製造業、建設業、卸売業および小売業の各企業からの約7,000件の月次報告に基づいています。企業は、現在の事業状況(ifo景況感(現況)指数)および今後6ヶ月間の予想(ifo経済見通し)を報告するよう求められます。自らの状況と現在の事業環境を「良い」、「満足できる」、または「悪い」とマークすることができます。ビジネス環境のバランス値は、「良い」と「悪い」という回答の割合の差です。

ビジネス環境の指標値を計算するために、残高は200ずつ増えて基準年(現在は2015年)の平均に標準化されます。

Index value = 100 * (current month balance + 200) / (base year average balance + 200).

予想を上回る値はユーロの為替レートにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

