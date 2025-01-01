Focus Market Bulletinは、ブラジルの経済に関する最も重要な情報によってブラジル市場を導き、ブラジルの経済の将来を視覚化することを目指しています。これは、ブラジル中央銀行が毎週発行する文書です。

Focus Reportの目的は、翌週、翌月、次の12か月)、翌年の市場の期待に基づいてブラジル経済を導くことです。Focus Reportでは、広域消費者物価指数(Broad CPI) - IPCA、IGP-DI(一般価格指数 - 内部可用性)、IGP-M(一般市場価格指数)、IPC-Fipe(サンパウロ市消費者価格指数 )、セリックレート、為替レート、ブラジルの国内総生産(GDP)の伸びの予測、公共部門の債務/GDP純額、鉱工業生産の伸び、経常収支、貿易収支(130件以上の銀行、ブローカー、ファンドマネージャーから収集)、その他の指標が分析されます。

Market Expectations Systemによって収集されたデータから、3つの報告書が生成されます。

Focus — 毎週月曜日に発表される市場報告書。これは、報告書の参照日の過去30日に収集された市場の期待値を考慮した、すべての統計の計算の要約です。

Focus — 頻度分布: 各月の第一月曜日に発表され、IPCA、セリックレート、GDP、為替レートに関連する過去3か月、今年、および今後3年間の市場予想の頻度分布の進化を示します。

Focus — 上位5位: ブラジル中央銀行は、「上位5位」として認識されている5つの金融機関を選択して、短期、中期、長期の予測における主要なマクロ経済変数の精度の指標に従って分類します。これらの機関の順位付けは毎月公開されています。1月には、年間予測が実行されます。

Focus Reportは、ブラジルの経済シナリオを最もよく視覚化しています。もう1つのより技術的な機能は、金融政策(金利)に関する意思決定に関するブラジル中央銀行の指導です。

大企業、投資家、ブラジル政府自体が多くの場合にFocus Reportを意思決定の参考資料として使用しています。たとえば、中央銀行金融政策委員会(COPOM)は、Focus Reportの情報を使用して、委員会の会議でセリックレートを決定します。

速報に示された変数はブラジルの経済と投資に直接影響するため、Focus Reportは、今後数週間、数か月、来年の経済に対するアナリストの期待や投資家の意思決定に有益です。