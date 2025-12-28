マネーサプライは、経済の最も重要な変数の1つです。統一された定義はありませんが、可用性に応じて常に分類され、カテゴリにはそれより低いすべてのカテゴリが含まれます。ECBは、貨幣総計の最初のカテゴリであるM0を循環通貨(硬貨と紙幣)、M1をM0+経常収支(オンデマンドで支払い可能)、M2をM1+満期が2年までの定期預金および最大3か月の通知時に償還可能な預金、M3をM2+満期が2年までのマネーマーケットファンドまたは有価証券と買戻契約および負債証券の株式として定義します。これらの異なる通貨集計のうち、M3は最も安定しているため、最も重要です。たとえば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再展開されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加は通貨にプラスの影響を与えるはずです。

