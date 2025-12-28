カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州中央銀行(ECB)M3マネーサプライ前年比 (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州中央銀行 (European Central Bank)
セクター
金銭
N/D 2.6%
2.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

マネーサプライは、経済の最も重要な変数の1つです。統一された定義はありませんが、可用性に応じて常に分類され、カテゴリにはそれより低いすべてのカテゴリが含まれます。ECBは、貨幣総計の最初のカテゴリであるM0を循環通貨(硬貨と紙幣)、M1をM0+経常収支(オンデマンドで支払い可能)、M2をM1+満期が2年までの定期預金および最大3か月の通知時に償還可能な預金、M3をM2+満期が2年までのマネーマーケットファンドまたは有価証券と買戻契約および負債証券の株式として定義します。これらの異なる通貨集計のうち、M3は最も安定しているため、最も重要です。たとえば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再展開されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加は通貨にプラスの影響を与えるはずです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州中央銀行(ECB)M3マネーサプライ前年比 (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
2.6%
2.8%
9月 2025
2.8%
2.9%
2.9%
8月 2025
2.9%
3.2%
3.3%
7月 2025
3.4%
3.4%
3.3%
6月 2025
3.3%
3.8%
3.9%
5月 2025
3.9%
3.8%
3.9%
4月 2025
3.9%
3.8%
3.7%
3月 2025
3.6%
3.8%
3.9%
2月 2025
4.0%
3.7%
3.8%
1月 2025
3.6%
3.6%
3.4%
12月 2024
3.5%
3.9%
3.8%
11月 2024
3.8%
3.7%
3.4%
10月 2024
3.4%
3.6%
3.2%
9月 2024
3.2%
2.8%
2.9%
8月 2024
2.9%
2.5%
2.3%
7月 2024
2.3%
2.5%
2.3%
6月 2024
2.2%
2.4%
1.5%
5月 2024
1.6%
1.8%
1.3%
4月 2024
1.3%
2.0%
0.9%
3月 2024
0.9%
0.8%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.3%
0.1%
1月 2024
0.1%
0.3%
0.2%
12月 2023
0.1%
-1.5%
-0.9%
11月 2023
-0.9%
-0.8%
-1.0%
10月 2023
-1.0%
-1.6%
-1.2%
9月 2023
-1.2%
-2.2%
-1.3%
8月 2023
-1.3%
-1.3%
-0.4%
7月 2023
-0.4%
0.0%
0.6%
6月 2023
0.6%
0.8%
1.0%
5月 2023
1.4%
1.4%
1.9%
4月 2023
1.9%
2.0%
2.5%
3月 2023
2.5%
2.3%
2.9%
2月 2023
2.9%
3.3%
3.5%
1月 2023
3.5%
4.2%
4.1%
12月 2022
4.1%
4.0%
4.8%
11月 2022
4.8%
4.1%
5.1%
10月 2022
5.1%
6.5%
6.3%
9月 2022
6.3%
6.3%
6.1%
8月 2022
6.1%
5.6%
5.7%
7月 2022
5.5%
5.6%
5.7%
6月 2022
5.7%
5.0%
5.8%
5月 2022
5.6%
5.7%
6.1%
4月 2022
6.0%
7.1%
6.3%
3月 2022
6.3%
7.5%
6.4%
2月 2022
6.3%
7.5%
6.4%
1月 2022
6.4%
6.7%
6.9%
12月 2021
6.9%
6.5%
7.4%
11月 2021
7.3%
7.0%
7.7%
10月 2021
7.7%
6.7%
7.5%
9月 2021
7.4%
7.7%
7.9%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード