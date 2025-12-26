カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリアの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.1% 3 Q 2025 0.0% 期次
失業率 6.0% 10月 2025 6.2% 月次
CPI前年比 1.1% 11月 2025 1.2% 月次
貿易収支 €​4.156 B 10月 2025 €​2.968 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2026.01.01 17:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 50.2, 前: 50.6

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年BTP入札 3.44% 3.46%
12ヶ月BOT入札 2.181% 2.063%
2年CTZ入札 2.150% 2.230%
30年BTP入札 4.70% 3.94%
3年BTP入札 2.58% 2.38%
5年BTP入札 2.74% 2.75%
6ヶ月BOT入札 2.036% 2.004%
7年BTP入札 3.00% 2.76%
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 0.6% 3 Q 2025 0.4% 期次
国内総生産前期比 0.1% 3 Q 2025 0.0% 期次
労働 最後 参照 頻度
四半期失業率 6.1% 3 Q 2025 6.3% 期次
失業率 6.0% 10月 2025 6.2% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI FOI(たばこを除く)前年比 1.0% 11月 2025 1.1% 月次
CPI FOI(たばこを除く)前月比 -0.1% 11月 2025 -0.2% 月次
CPI前年比 1.1% 11月 2025 1.2% 月次
CPI前月比 -0.2% 11月 2025 -0.2% 月次
HICP前年比 1.1% 11月 2025 1.1% 月次
HICP前月比 -0.2% 11月 2025 -0.2% 月次
PPI前年比 -0.2% 11月 2025 0.1% 月次
PPI前月比 1.0% 11月 2025 -0.2% 月次
取引 最後 参照 頻度
EU貿易収支 €​-1.310 B 10月 2025 €​0.074 B 月次
貿易収支 €​4.156 B 10月 2025 €​2.968 B 月次
非EU貿易収支 €​6.918 B 11月 2025 €​5.466 B 月次
政府 最後 参照 頻度
政府赤字 – GDP比率 2.0% 2 Q 2025 8.1% 期次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイットサービス業業PMI 55.0 11月 2025 54.0 月次
マークイット建設業PMI 48.2 11月 2025 50.7 月次
マークイット統合PMI 53.8 11月 2025 53.1 月次
マークイット製造業PMI 50.6 11月 2025 49.9 月次
企業信頼感 88.4 12月 2025 89.5 月次
新車登録台数前年比 0.0% 11月 2025 -0.6% 月次
新車登録台数前月比 -1.3% 11月 2025 -0.7% 月次
鉱工業出荷前年比 1.7% 10月 2025 3.4% 月次
鉱工業出荷前月比 -0.5% 10月 2025 1.9% 月次
鉱工業新規受注前年比 2.3% 3月 2021 0.4% 月次
鉱工業新規受注前年比前月比 -0.8% 3月 2021 0.7% 月次
鉱工業生産前年比 -0.3% 10月 2025 1.4% 月次
鉱工業生産前月比 -1.0% 10月 2025 2.7% 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 1.3% 10月 2025 0.7% 月次
小売売上高前月比 0.5% 10月 2025 -0.4% 月次
消費者信頼感 96.6 12月 2025 95.0 月次