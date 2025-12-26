経済指標カレンダー
イタリアの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|期次
|失業率
|6.0%
|10月 2025
|6.2%
|月次
|CPI前年比
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|貿易収支
|€4.156 B
|10月 2025
|€2.968 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2026.01.01 17:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 50.2, 前: 50.6
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年BTP入札
|3.44%
|3.46%
|12ヶ月BOT入札
|2.181%
|2.063%
|2年CTZ入札
|2.150%
|2.230%
|30年BTP入札
|4.70%
|3.94%
|3年BTP入札
|2.58%
|2.38%
|5年BTP入札
|2.74%
|2.75%
|6ヶ月BOT入札
|2.036%
|2.004%
|7年BTP入札
|3.00%
|2.76%
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|0.6%
|3 Q 2025
|0.4%
|期次
|国内総生産前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|四半期失業率
|6.1%
|3 Q 2025
|6.3%
|期次
|失業率
|6.0%
|10月 2025
|6.2%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI FOI(たばこを除く)前年比
|1.0%
|11月 2025
|1.1%
|月次
|CPI FOI(たばこを除く)前月比
|-0.1%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|CPI前年比
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|CPI前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|HICP前年比
|1.1%
|11月 2025
|1.1%
|月次
|HICP前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|PPI前年比
|-0.2%
|11月 2025
|0.1%
|月次
|PPI前月比
|1.0%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|EU貿易収支
|€-1.310 B
|10月 2025
|€0.074 B
|月次
|貿易収支
|€4.156 B
|10月 2025
|€2.968 B
|月次
|非EU貿易収支
|€6.918 B
|11月 2025
|€5.466 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|政府赤字 – GDP比率
|2.0%
|2 Q 2025
|8.1%
|期次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|マークイットサービス業業PMI
|55.0
|11月 2025
|54.0
|月次
|マークイット建設業PMI
|48.2
|11月 2025
|50.7
|月次
|マークイット統合PMI
|53.8
|11月 2025
|53.1
|月次
|マークイット製造業PMI
|50.6
|11月 2025
|49.9
|月次
|企業信頼感
|88.4
|12月 2025
|89.5
|月次
|新車登録台数前年比
|0.0%
|11月 2025
|-0.6%
|月次
|新車登録台数前月比
|-1.3%
|11月 2025
|-0.7%
|月次
|鉱工業出荷前年比
|1.7%
|10月 2025
|3.4%
|月次
|鉱工業出荷前月比
|-0.5%
|10月 2025
|1.9%
|月次
|鉱工業新規受注前年比
|2.3%
|3月 2021
|0.4%
|月次
|鉱工業新規受注前年比前月比
|-0.8%
|3月 2021
|0.7%
|月次
|鉱工業生産前年比
|-0.3%
|10月 2025
|1.4%
|月次
|鉱工業生産前月比
|-1.0%
|10月 2025
|2.7%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|1.3%
|10月 2025
|0.7%
|月次
|小売売上高前月比
|0.5%
|10月 2025
|-0.4%
|月次
|消費者信頼感
|96.6
|12月 2025
|95.0
|月次